Erste Erasmus+ Bildungsexkursion nach Irland

Von Sonntag, 28. Mai, bis Freitag, 2. Juni, reisten rund 30 Auszubildende der beruflichen und der gymnasialen Abteilung des Seminar Weingartens im Rahmen einer Erasmus–Plus–Bildungsexkursion nach Irland.

Die Besonderheit der einwöchigen Reise in den Pfingstferien lag nicht nur darin, dass sie den Auftakt einer neuen Reihe an Ausbildungsangeboten am Seminar darstellte, die es den Auszubildenden ermöglichte, sich schulartenübergreifend fortzubilden, sondern auch in der expliziten Stärkung des europäischen Gedankens. Seminarleiter Jan Wischmann postulierte in diesem Kontext „das greifbare Erleben des europäischen Gedankens als Teil der Ausbildung von angehenden Lehrkräften“ als Ziel, um dabei „Zielgrößen wie Demokratiebildung und Aspekte der Nachhaltigkeit dezidiert in den Fokus zu rücken“.

Durch die Vermittlung von Kenntnissen über politische, historische, gesellschaftliche, nachhaltige und wirtschaftliche Strukturen und Entwicklungen im internationalen Kontext wird das Ausbildungsseminar den Bildungszielen des Landes Baden–Württemberg gerecht. Axel Goy, der Leiter der gymnasialen Abteilung, verknüpft mit der fortan alljährlich stattfindenden Bildungsreise die Hoffnung, dass das Seminar somit einen Beitrag dazu leisten kann, dass „gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt als Bereicherung anerkannt und der interkulturelle Dialog gefördert wird“.

