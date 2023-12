Die Besonderheit beim Musikverein Ersingen hält an. Drei Orchester mit Dirigentinnen traten beim Jahreskonzert auf. Durch den Zusammenschluss der Jugendkapelle mit den Spielern aus Erbach und Dellmensingen kam es zwar zum Wechsel bei der Stabführung, den in Alexandra Dornberger aber weiter eine Frau in der Hand hat, die diesen Auftritt hochschwanger in der Ersinger Mehrzweckhalle absolvierte.

Musikalische Höhepunkte der Hauptkapelle unter Leitung von Dirigentin Katharina Leutz waren die Titel aus der Feder erstklassiger deutscher Komponisten und die Stücke mit Solos. Viel Applaus heimste Johannes Pfetsch mit seinem Tenorhornsolo bei „The Story“ vom US-Amerikaner Phillip John Hanseroth ein. Trompeterin Paulina Vogel und Zugposaunist Vincent Vogel erfreuten das Publikum in der fast voll besetzten Halle mit ihren Solos beim Titel „A scheana Zeit“ von Herbert Hornig und Sebastian Höglauer. Hauptkapellensolistin Paulina Vogel zeichnete auch für die schön dekorierte Halle mit Miniweihnachtsgeschenken auf den Tischen verantwortlich.

Beethovens Yorckscher Marsch, besonders bekannt von Großen Zapfenstreichen der Bundeswehr, wurde nach einem Arrangement von Philip Sparke aufgeführt. Gewidmet ist der Marsch dem preußischen General Ludwig Yorck von Wartenburg, der erst mit Napoleon gen Russland ziehen musste, dann aber das Zeichen für die Kriege zur Befreiung von dem französischen Feldherrn und seinen Truppen setzte. Die Musikkapelle Ersingen spielte Georg Friedrich Händels „Tochter Zion“ nach einer Bearbeitung des laut Musikverlag bei Laupheim geborenen Albert Loritz unter dem Titel „Paraphrase über den Siegeschor“. Zwei Zugaben gewährte die Kapelle den Zuhörern, die gern noch mehr gehört hätten.

Augenfällig war die Dichte englischsprachiger Titel. Diese Werke würden neuerdings verstärkt von den Musikverlagen angeboten, sagte Vize-Vorsitzende Vanessa Weishaupt auf Nachfrage der SZ. So kam es, dass in Ersingen die „Laurel Mountains Overture“ von Douglas Court gespielt wurde zu Ehren von Bergen, die, wie erklärt werden musste, in Pennsylvania liegen. Die Kapelle spielte das Stück „Sea Songs“, was den Programmleser auf den falschen Pfad lustiger englischer Seemannslieder bringen mochte. Doch es ging ums Gegenteil von lustig. In britisch-patriotischer Weise ehrt Komponist Ralph Vaughan Williams (1872-1958) damit Kriegsschiffe. Es geht um den Kriegshafen Portsmouth und die Schlachtschiffe Admiral Benbow und „Princess Royal“, die im Ersten Weltkrieg ihre deutschen Entsprechungen jagten und mehr als das.

Vororchesterdirigentin Marie Pfetsch wählte für die mit sechs Musikern kleine Besetzung das Stück „Land of Hope And Glory“ aus. Das Werk kommt nach Bearbeitung von Alfred Bösendorfer durch Glöckchenklang weihnachtlich daher. Behandelt wird nicht die Macht Gottes, sondern die Britanniens. Die Jüngsten spielten zudem den „Coconut Song“ von Luigi di Ghisallo, und als Zugabe wagten sie sich an einen Beatleshit heran. Das halbe Dutzend bewältigte seinen Auftritt ohne Unterstützung Älterer.

Die Jugendkapelle aus Erbach, Dellmensingen und Ersingen um Dirigentin Alexandra Dornberger wiederholte die Stücke, die jüngst beim Herbstkonzert in Erbach vorgetragen worden waren: „Power Surge“, „Highland Legend“ und „The Best of James Bond“. Die zusätzliche Probenzeit vor diesem Zweitauftritt gab dem Nachwuchs nach dem tadellosen Auftritt in Erbach noch mehr Sicherheit. Mühelos arbeiteten sie die Raffinesse des James-Bond-Medleys heraus. Passend zu Dezember gab es in Ersingen eine andere Zugabe. Sie wählten von Sängerin Mariah Carey den Weihnachtshit „All I Want for Christmas Is You“.

Kostenfrei durften die Ersinger das Konzert besuchen. Ein Gedicht darüber machte Vize-Vorsitzende Vanessa Weishaupt, in dem es heißt: „Unsre altbewährte Spendenkass‘ ist und bleibt der Spendenbass“. Dieser Spendenbass füllte sich mit Geldscheinen. Das Gedicht endete übrigens mit dem Wunsch: „Auch 2024 laden wir Euch wieder ein, bei allen Veranstaltungen unser Gast zu sein.“ Auf den Tischen lag die Einladung für das Maifest aus. Das viertägige Fest beginnt mit einer 90er-Party, umfasst unter anderem ein Jugendkapellentreffen und den Tanz in den Mai.

Acht langjährige Musikerinnen und Musiker wurden geehrt. Vorsitzender Mark Lintl übernahm die Vereinsehrung und die Verbandsehrung. Vom Blasmusikverband erhielten Tabea Busies, Tobias Fromm und Simon Lintl die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit. Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre gab es für Andre Appenzeller, Jonas Mann, Sebastian Mann, Simon Oesterle und Giulia Sauter.