Erntedankwoche in der Schlosskirche Erbach

Wer in der Erntedankwoche den Mittelgang der Schlosskirche in Erbach betrat, ging durch ein Spalier aus Maispflanzen, die an den Sitzbänken befestigt waren, in Richtung des Altarraumes.

Der Hauptaltar und der Ambo (Lesepult) wurde in diesem Jahr erstmalig von vier jungen Menschen aus dem Jugendtreff von St. Martinus in Erbach gestaltet. An den vier Seitenaltären hat Mesnerin Uta Möhler vier Heilige dargestellt.

Auf der linken Seite sind das die Heilige Gertrud von Nivelles mit der Bauernregel „Gertrud mit der Maus treibt die Spinnerinnen raus“ und die Heilige Lydia, Purpurhändlerin, Gemeindeleiterin und Patronin der Färber. Der Katholische Deutsche Frauenbund (kfd) hat ein Purpurkreuz in Erinnerung an Lydia entworfen, es steht für eine geschlechtergerechte Kirche.

An den rechten Seitenaltären sind zwei Heilige Männer dargestellt: Der Hl. Wendelin mit der Bauernregel: „Sankt Wendelin, verlass uns nie, schirm unsern Stall, schütz unser Vieh!“ Neben ihm hat der Hl. Antonius mit seiner Fischpredigt seinen Platz gefunden: „Antonius zur Predigt; Die Kirche find’t ledig!; Er geht zu den Flüssen; und predigt den Fischen!“

Für Uta Möhler ist es das letzte Erntedankfest als hauptamtliche Mesnerin in der Schlosskirche, sie übernimmt eine neue Aufgabe in der Seelsorgeeinheit Erbach als Referentin für das diakonische Pastoral. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die Mesnerstelle wird noch gesucht.