Nach der Geiselnahme am Freitagabend in der Ulmer Innenstadt, bei dem der Tatverdächtige mit Schüssen außer Gefecht gesetzt und schwerverletzt festgenommen worden war, gibt es nun weitere Informationen.

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat gegen Samstagmittag zusammen mit dem Polizeipräsidium Ulm und dem Landeskriminalamt Auskunft über den aktuellen Ermittlungsstand gegeben.

Demnach hatte der 44-Jährige gegen 18.45 Uhr bewaffnet ein Lokal am Ulmer Münsterplatz betreten. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt etwa 13 Personen auf. Die meisten konnten die Örtlichkeit noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen - beziehungsweise der Tatverdächtige ließ sie gehen.

Sechs Personen blieben zurück, die der Mann unter Waffenbedrohung einen längeren Zeitraum in seiner Gewalt hielt. Fünf Personen ließ er gehen. Mit einer Geisel blieb er am Ende im Lokal. Bei den Waffen handelte es sich augenscheinlich um eine Pistole und eine Langwaffe, so die Ermittler.

Polizei erkannte "erhebliche Gefahr"

Die Polizei hatte zunächst die Information, „dass der Täter bewaffnet war und eine erhebliche Gefahr von ihm ausging“, sagte der Staatsanwalt am Freitagabend. Er soll wohl bei der Bundeswehr gewesen sein, wie es aus Sicherheitskreisen hieß.

Einsatzkräfte der Polizei haben Teile vom Münsterplatz abgesperrt. Die Polizei hat eine Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz mit Hilfe von Schusswaffengebrauch beendet. Foto: Nico Pointner/dpa (Foto: Nico Pointner/dpa )

Starke Kräfte des Polizeipräsidiums Ulm hatten daraufhin die Umgebung großräumig abgesperrt. Ein Spezialeinsatzkommando und weitere Kräfte wurden umgehend alarmiert.

Einsatzkräfte schossen auf den Täter und beendeten so die Geiselnahme. Foto: Marius Bulling/dpa (Foto: Marius Bulling/dpa )

Um 20.20 Uhr kam der Tatverdächtige plötzlich mit der Geisel vor das Lokal und bedrohte diese mit der Waffe.

Geiselnehmer mit gezielten Schüssen ausgeschaltet

Im weiteren Verlauf konnte der 44-Jährige durch gezielte Schüsse handlungsunfähig gemacht werden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus, wo operiert wurden und sich aktuell noch befindet. Ersten Meldungen zufolge hatte der Mann verlangt, von der Polizei erschossen zu werden.

Polizeifahrzeuge stehen der Nähe des Münsterplatzes. Die Polizei hat eine Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz mit Hilfe von Schusswaffengebrauch beendet. Foto: Marius Bulling/dpa - ACHTUNG: Kennzeichen wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt (Foto: Marius Bulling/dpa )

Lebensgefahr besteht nicht, heißt es in der Meldung zum Gesundheitszustand des Mannes. Alle Geiseln blieben unverletzt, sie wurden umgehend von Notfallseelsorgern psychologisch betreut.

Geiselnehmer trug keine echten Schusswaffen

Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Waffen des 44-Jährigen um keine echten Schusswaffen, sondern um täuschend echt aussehende Soft-Air-Waffen handelte.

Ein gepanzertes Polizeifahrzeug steht in Ulmam Münsterplatz. Foto: Marius Bulling/dpa (Foto: Marius Bulling/dpa )

In einer Tasche und seinem Fahrzeug konnten weitere Waffen, wie Messer und Äxte sowie eine Machete sichergestellt werden. Die Hintergründe zum Motiv des 44-jährigen Deutschen sind noch unklar,

Ermittlungen wegen Schusswaffeneinsatz

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg führt nun die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Ermittlungen zur Geiselnahme werden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ulm geführt.

Die Ermittlungsbehörden prüfen derzeit mit den behandelnden Ärzten, ob der 44-jährige Täter vernehmungsfähig ist. Falls dem so ist, soll er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden kann.