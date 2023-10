Erfolgreiches Wochenende für TSV TT Abteilung

Zufrieden waren die fünf Mannschaften am vergangenen Spieltag, die Bilanz viel positiv aus. Ein hartes Stück Arbeit musste die erste Herren Mannschaft am Sonntagmorgen verrichten, ehe der umkämpfte 9:6 Sieg beim Verfolger TSV Blaubeuren II feststand. Somit führt Laichingen jetzt die Kreisliga A Tabelle mit makellosen 10:0 Punkten an. Gefolgt von Nellingen und dem Blautopf Team. Nach spannenden Doppel Spielen lag man mit 1:2 in Rückstand, es spielten Neumann/Staudenmaier gegen Nübling/Schmid 3:2, Krönner/Höß gegen Lehner/Zeifang 0:3 und Gruhler/Authaler gegen Lehner/Schmauder 3:2. In den folgenden Einzeln konnte sich kein Team mehr als zwei Punkte Vorsprung verschaffen, ehe der 9:6 Erfolg für die Leineweber nach drei Stunden und fünfzehn Minuten feststand. Erfolgsgaranten für den Sieg waren mit je zwei gewonnen Spielen Jonas Zeifang, Oliver Lehner und Ersatzmann Thorsten Schmauder. Jeweils einen Sieg und eine Niederlage erzielten Kurt Lehner und Reiner Nübling. Herbert Schmid verlor leider beide Partien. Ein weiteres Derby gab es in der gleichen Spielklasse zwischen dem Schlusslicht TSV Berghülen und der zweiten TSV Herren Mannschaft. Gegen die Ersatzgeschwächten Gastgeber hatten Laichingen keine Probleme und siegte verdient mit 9:2, was jetzt 4:4 Punkte in der Tabelle bedeutet. Nach den Doppeln ging man mit drei Siegen in Führung, es spielten Oliver Mutschler/Patrick Zeifang gegen Mehmet Karakurum/Heinz Dieter Söll 1:3, Hans Peter Buschko/Erhard Frank gegen Thorsten Schmauder/Uli Rößler 0:3 und Thomas Müllner/Lukas Frank gegen Günter Schmid/Dennis Stucke 1:3. Thorsten Schmauder und Günter Schmid siegten gegen Mutschler, während sie gegen die Nummer eins Buschko verloren. Die restlichen vier Spieler siegten dann jeweils einmal. Den ersten Punktgewinn erzielte das dritte Herren Team in der Kreisklasse zu Hause gegen die SF Rammingen II mit den 7:7 Remis. Nach den Doppeln stand es 1:1, es spielten Ruopp/Körner gegen Steck/Grübel 0:3 und Lehner/Beckmann gegen Steck/Miller 3:0. Gerhard Ruopp und Joachim Körner spielten 2:1 und Karlheinz Lehner sowie Nils Beckmann spielten 1:2. In der Bezirksklasse kam das erste Jungen Team zu einem 6:3 Sieg gegen den TSV Herrlingen II. Somit bleiben sie Tabellenführer. Eine 3:6 Niederlage kassierte das zweite Jungen Team in der Kreisliga beim TSV Blaubeuren II. Das Mädchen Spiel gegen Ludwigsfeld wurde verlegt.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.