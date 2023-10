Erfolgreiches Wochenende für die Damen 1 und Männer 1

Am Wochenende 14./15. Oktober stand ein Heimspieltag aller Aktiven Handballmannschaften auf dem Plan. Die gemischte D-Jugend eröffnete den Spieltag in Ihrem Spiel gegen die TG Biberach 2. Nach einem spannenden und fairen Spiel konnte sich keine der beiden Mannschaften richtig absetzen und das Spiel ging 11:11 Unentschieden aus. Den Start der Aktiven machte die zweite Damenmannschaft des TSV im Lokalderby gegen den TV Gerhausen 2. Den besseren Start in diese Partie erwischten die Gäste. Obwohl man immer am Gegner dran blieb konnten die Laichingerinnen die Führung nicht übernehmen und mussten sich mit 21:25 Toren geschlagen geben. Die zweite Mannschaft der Herren hatte Ihr Duell ebenfalls gegen den TV Gerhausen. Trotz der Führung in der Halbzeit ließ gegen Ende die Konzentration der Gastgeber nach, wodurch sich die Gerhausener über einen 20:26 freuen durften. Die Damen 1 zeigten im Spiel gegen den TSF Ludwigsfeld eine super Teamleistung. Nach starker Abwehrarbeit und schnellen Angriffen steht das Team um Ralf Schiele nach einem 40:16 Sieg weiterhin an der Tabellenspitze. Die Männer 1 durften den SC Vöhringen in der Laichinger Jahnhalle begrüßen. Dem Gegner fiel es durch die geschlossene Mannschaftsleistung, die konsequente Abwehr und die hervorragende Leistung der Torhüter schwer, Treffer zu erzielen. Der 13:9 Halbzeitstand konnte zu einem verdienten 25:21 Heimsieg ausgebaut werden.

Am Samstag spielte die weibliche B-Jugend auswärts in Biberach. Die Gastgeber waren schnell auf den Beinen und fanden dadurch besser in das Spiel. Sie nutzen die Ballverluste der Laichingerinnen zu schnellen Toren. Trotz schönen Spielzügen mussten sich die Gäste auswärts mit 30:16 Toren geschlagen geben. Die männliche C-Jugend erarbeitete sich in einem intensiven Spiel in Illertal den Auswärtssieg. Die Führung aus der ersten Halbzeit konnte bis zum Ende ausgebaut werden, dem 16:26 Sieg stand somit nichts im Wege.

Die Spiele für kommendes Wochenende (21.10 und 22.10.) im Überblick:

Heimspiele Sonntag: 14:00 Uhr Männer 2 : SV Uttenweiler; 16:00 Uhr mC-Jugend : HV RW Laupheim 3; 18:00 Uhr mB-Jugend : TG Bad Waldsee

Auswärtsspiele Samstag: 10:00 Uhr E-Jugend Spieltag Laupheim; 15:00 Uhr gD-Jugend : SV Bad Buchau; 15:30 Uhr wB-Jugend : TSG Ehingen; 20:00 Uhr Männer 1 : HSG Illertal

Auswärtsspiele Sonntag: 18:00 Uhr Damen 1 : TG Biberach