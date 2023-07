Erfolgreiche Verbandsrunde

Am vergangenen Wochenende endete für die Feldstetter Tennisspieler und Tennisspielerinnen die diesjährige Verbandsrunde überaus erfolgreich. Zwei der drei gemeldeten Mannschaften holten sich den Meistertitel.

Die Mannschaft der Gemischten Junioren U18 schaffte einen glatten Durchmarsch und gewann alle 4 Verbandsrundenspiele. Mit 17:5 Matches dominierte die Mannschaft die Bezirksstaffel 1 des Bezirks F und schaffte souverän den Aufstieg in die Staffelliga. Für die gemischte Juniorenmannschaft spielten Romy Weckerle, Marie Lock, Lilli Bohnacker, Emily Cwik, Noah Traoré und Noel Cesljar.

Deutlich spannender gestaltete es die Herrenmannschaft in der Bezirksstaffel 2. Nach 4 gewonnenen Spielen in Serie ging es am letzten Spieltag zum Zweitplatzierten TC Laupheim. Die Begegnung ging zwar mit 2:4 verloren, jedoch reichten die zwei gewonnenen Matches zum Gewinn der Meisterschaft und zum Aufstieg in die Bezirksstaffel 1. Für die Herrenmannschaft waren Marcel Söll, Tom Mangold, Hans Baumann, Peter Mayer, Brian Bischoff und Tom–David Harscher im Einsatz.

Auch die Damenmannschaft erreichte mit einer respektablen Leistung einen guten 4. Rang in der Abschlusstabelle der Kreisstaffel 1. Sie startete mit zwei Siegen in die Rundenspiele, konnte aber das gute Leistungsniveau nicht halten. Die restlichen Spiele gingen zumeist sehr knapp verloren. Für die Damenmannschaft spielten Jule Baumann, Laura Gekeler, Marie Lock, Anni Rösch, Lea Sauter und Jennifer Schanz.

Die ganze Tennisabteilung gratuliert den aktiven Spielerinnen und Spielern zum großartigen Erfolg in der Verbandsrunde 2023 und wünscht der verletzten Spielerin Jennifer Schanz eine baldige Genesung.