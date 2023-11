Erfolgreiche Tischtennis Spiele der TSV TT Abteilung

Zahlreiche Partien mussten die Spieler der TSV TT Abteilung in der vergangenen Woche absolvieren. Allein am Donnerstag dem Trainingsabend gab es drei Partien. Jetzt hat es auch die erste Herren Mannschaft in der Kreisliga A erwischt. Gegen die SG Nellingen wurde das Spitzenspiel äußerst knapp mit 7:9 verloren. Nellingen ist jetzt Herbstmeister, da sie auch ihr letztes Spiel gewannen. Laichingen ist zweiter, bei noch einem Spiel gegen den letzten, TSV Berghülen. Trotz einer 4:0 Führung reichte es nicht zu einem Erfolg, die Gäste waren einfach insgesamt gesehen einen Tick besser. In den Eingangsdoppeln spielten Lehner/Zeifang gegen Scheible/Joos 3:2, Schmid/Nübling gegen Lorenz/Ertle 3:2 und Wagner/Lehner gegen Lanthaler/Borst 3:1. Kurt Lehner, ReinerNübling, Oliver Lehner und Herbert Schmid verloren und siegten je einmal. Jonas Zeifang und Philipp Wagner erwischten nicht ihren besten Tag und verloren zweimal. Da auch das Schlussdoppel von Lehner/Zeifang gegen Lorenz/Ertle verloren ging, stand die erste Saisonniederlage auf dem Spielbericht. Besser lief es für die zweite Herren Mannschaft, sie gewannen in der Jahnhalle verdient mit 9:6 gegen den TSV Herrlingen III. Eine 2:1 Führung gab es nach den Doppeln, es spielten Schmauder/Rößler gegen Epple/Spann 3:1, Schwenedel/Schmid gegen Moik/Moik 1:3 und Karakurum/Söll gegen Günes/Honold 3:0. Das hintere Paarkreuz mit Uli Rößler und Heinz Dieter Söll waren mit je zwei Siegen die Matchwinner. Thorsten Schmauder, Günter Schmid und Mehmet Karakurum spielten 1:1. Thomas Schwenkedel musste sich dem vorderen Gäste Paarkreuz geschlagen geben. Einen weiteren Sieg erzielte das dritte Herren Team mit 8:2 gegen den SC Lehr III. Nach den Doppeln stand es 1:1, es spielten Ruopp/Körner gegen Glöggler/Gnam 0:3 und Neuburger/Beckmann gegen Streller/Müller 3:0. In den folgenden acht Einzeln ließen sie nicht mehr anbrennen und siegten verdient. Das zweite Jungen Team kam in der Kreisliga B zu einem glatten 6:0 Erfolg gegen die SG Öpfingen II. Timo Schlenk, Heinrich Beckmann, Emil Tom Roser und Jonathan Steeb holten 18:0 Sätze. Eine Niederlage mit 3:7 gegen die TSF Ludwigsfeld und einen Sieg im Derby beim TV Merklingen/SG Nellingen mit 6:4 war die Ausbeute der TSV Mädchen Laichingen/Seißen. Es spielten Nele Ise, Alina Pratz und Rebecca Klaus. Vier Partien gibt es nächste Woche zum Vorrunden Abschluss 2023/2024.

