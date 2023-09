Erfolgreiche Saisonvorbereitung der TVM-Tischtennis-Teams

Erfreuliche Ergebnisse holten die TVM-Tischtennisspieler bei den vor Saisonstart durchgeführten Vorbereitungsturnieren in Lonsee und Laichingen.

Beim Mühlbach-Cup in Lonsee war viel geboten. Ein großer Spielerandrang bescherte den Verantwortlichen ein starkes Starterfeld. Auch mit dabei waren Benjamin Hack/Tobias Harder und Harry Diefenbacher/Frank Waldeck vom TV Merklingen. Zu Beginn spielten alle Teams in einer großen Gruppe, die erst nach der Vorrunde in eine A- und B- Konkurrenz aufgesplittet wurde. Für beide TVM-Teams lief es zu Beginn allerdings nicht ganz so gut.

Hack/Harder verloren erst gegen Nellingen I mit 1.2, gewannen dann das zweite Spiel mit 2:1 gegen ein Team aus dem Ötztal und mussten dann noch eine 0.3 Niederlage gegen Esslingen hinnehmen, während Diefenbacher/Waldeck alle drei Spiele verloren. So landeten dann beide Teams in der B-Konkurrenz in der, im K.O.-System ebenfalls eine Siegermannschaft ausgespielt wurde.

Diefenbacher/Waldeck schieden hier bereits in der ersten Runde aus, während Hack/Harder immer besser wurden. In der ersten Hauptrunde bezwangen sie mit Thilo Leis/Robert Grötzinger eine kombinierte Spielpaarung aus Nellingen und Lonsee mit 2:0. In der zweiten Runde setzten sie sich mit 2:1, gegen die Spielpaarung Lonsee/Herrlingen, durch. Im Finale trafen sie dann auf das Team der TTF Günztal. Nach dem 1:1 aus den Einzeln musste hier das Doppel die Finale Entscheidung bringen. Doch auch hier hieß es 2:2, so dass der 5. Satz die endgültige Entscheidung bringen musste. Nach einer klaren Führung gerieten Benjamin Hack/Tobias Harder dann aber mit 8:10 in Rückstand. Eine erneute Kraftanstrengung brachte sie wieder zum 10.10 heran. Nach vielen weiteren sehr spannenden Ballwechseln durften sie beim 18:16 Endstand dann endlich den Sieg der B-Konkurrenz feiern.

Richtig gut mitgehalten haben die TVM-Teams auch beim Saison-Vorbereitungs-Zweiermannschaftturnier, dem Alb-Cup in Laichingen. Zwar gab es keine vorderen Plätze doch waren Andy Freund/Harry Diefenbacher über ihren 5. Platz in der A-Konkurrenz mehr als zufrieden. Recht gut spielen auch Frank Waldeck/Manuel Schröder und Gerhard Längst/Hans-Peter Wörtz. Nach einer richtig guten Vorrunde belegten beide Teams gemeinsam den 5. Platz in der B-Konkurrenz. Wirklich Achtbar schlugen sich Mary-Rose Schneider/Sofia Schneider. Ein guter 9. Platz war die Belohnung dafür.