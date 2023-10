Erfolgreiche Fußball-Schnuppertrainings des FC Marchtal

In den letzten Wochen machte der FC Marchtal in einer einzigartigen Aktion Halt in verschiedenen Teilorten, um Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren zu Fußball-Schnuppertrainings einzuladen. Unter dem Motto „FC Marchtal zu Gast in deinem Ort“ konnten die Kinder an den Bolzplätzen in Untermarchtal, Reutlingendorf, Rechtenstein und Obermarchtal erste Fußballerfahrungen sammeln.

Die Trainings wurden von engagierten Mitgliedern des Vereins durchgeführt, die in den jeweiligen Ortschaften aktiv sind. Eine besondere Unterstützung erhielt das Projekt von Krumbach und Radio7, die sich gemeinsam dafür einsetzten, die Bolzplätze im Einzugsgebiet des FC Marchtal wiederzubeleben.

Jedes teilnehmende Kind erlebte nicht nur eine Menge Spaß, sondern erhielt auch am Ende des Trainings ein Geschenk als Erinnerung vom Verein. Die Veranstaltung wurde zusätzlich durch Getränke und kleine Snacks abgerundet, an der sich sowohl die Kinder als auch die Eltern erfreuen durften.

Die Organisatoren, allen voran Jugendleiter Matthias Hänle, sind mit dem Erfolg der Schnuppertrainings sehr zufrieden. Weitere Aktionen für die Jugend sind bereits in Planung. Am 27. Oktober steht der Sepp-Herberger Fußballtag für Grundschulen in der Grundschule Obermarchtal auf dem Programm. Einen Tag später lädt der Verein gemeinsam mit Rewe zu einem Jugendfußballcamp in Untermarchtal ein, bei dem der Schwerpunkt auf gesunder Ernährung liegen wird.