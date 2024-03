Noch wenige Plätze für das Zeltlager Erbstetten

Die Sportkreisjugend Alb-Donau/Ulm veranstaltet in diesem Jahr vom 29. Juli bis 11. August ihr schon traditionelles Zeltlager in Erbstetten auf der Schwäbischen Alb bei der dortigen Grundschule. Erbstetten liegt am Südostrand der Schwäbischen Alb, nördlich im landschaftlich schönsten Bereich des Großen Lautertals und ist fast völlig von Wald umgeben. Wie die Organisatoren mitteilen, sind für die Jahrgänge 2013 bis 2016 noch wenige Plätze in der ersten Woche frei. Der Preis für eine Lagerwoche inklusive Verpflegung liegt bei 120 Euro pro Kind. Fragen per Mail unter [email protected]