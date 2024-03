So hoch sei die Spendensumme noch nie gewesen, sagt Christian Richter. Er ist zweiter Vorsitzender des Fördervereins für die Hospizgruppe Donau-Schmiechtal. In dieser Funktion konnte er Mitte Februar einen Scheck in der Höhe von 20.000 Euro an die Gruppe übergeben. Diese große Summe mache ihn stolz, sagt Peter Ehehalt, Ehrenvorsitzender des Vereins. Das könne der Hospizgruppe die Arbeit erleichtern.

Wechsel im Hospizbüro

Die Hospizgruppe selbst hat aktuell 21 Begleiterinnen und Begleiter. Sie haben im vergangenen Jahr etwa 500 Stunden Sterbebegleitung geleistet, sind also in der Zeit zu den Leuten nach Hause gegangen oder ins Pflegeheim. Durch die Spenden würden Seminare und Fortbildungen für die Begleiterinnen und Begleiter finanziert. Besonders in diesem Jahr sollen noch einige Seminare stattfinden. Denn zum Jahresende geht die Leiterin des Hospizbüros Brigitte Walser in den Ruhestand.

Das Hospiz braucht ein Gesicht Christian Richter

Ihr wird Franziska Rapp nachfolgen. Auf den Wochenendseminaren sei dann die perfekte Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Ebenso ist die Supervision durch die Arbeit des Fördervereins möglich. Und die sei wichtig, wie Richter sagt: „Einfach dass die Begleiter jemanden haben, mit dem sie über das Erlebte reden können.“ Aber auch die Trauerarbeit für Hinterbliebene werde aus diesem Geld in weiten Teilen bezahlt. Denn von der Krankenkasse werden diese Kosten nicht übernommen.

Spenden kommen aus unterschiedlichen Richtungen

Damit die Hospizgruppe sich um die Finanzierung nicht noch zusätzliche Gedanken machen muss, gibt es den Förderverein, der Werbung macht und dazu da ist, sich zu vernetzen. „Das Hospiz braucht ein Gesicht“, sagt Richter - sei es bei Veranstaltungen, auf Flyern oder im direkten Gespräch. In normalen Jahren komme immer eine Spende um 10.000 Euro zusammen, sagt Ehehalt. Zum einen sind da die Beiträge der momentan 139 Mitglieder des Fördervereins.

Dann gibt es auch einmalige Spenden von Unternehmen und Privatpersonen. Manchmal werde der Förderverein im Nachlass mit Geld bedacht oder würden in ihren Traueranzeigen um eine Spende für den Förderverein bitten. Außerdem würden zum Geburtstag manche Leute statt eines Geschenkes ihre Gäste auffordern, zu spenden. Ebenso gebe es immer wieder verschiedene Spendenorganisationen, an die sich die Mitglieder des Fördervereins wenden würden - so etwa die Karl und Maria Maier Stiftung.

Eine neue Aufgabe Peter Ehehalt wird Ehrenvorsitzender Peter Ehehalt wurde bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung zum ersten Ehrenvorsitzenden des Fördervereins ernannt. Der 76-Jährige war eines der Gründungsmitglieder der Hospizgruppe und Ideengeber. Er habe gegenüber des Pflegeheims gewohnt und dort immer wieder gesehen, wie der Bestatter Menschen abgeholt habe. Da sei ihm die Idee zu einer Hospizgruppe gekommen. Damals sei das Gebiet rund um Erbach ein weißer Fleck gewesen, sagt er. 2008 nahm der Initiativkreis seine Arbeit auf, aus dem sich schließlich die Hospizgruppe entwickelte. „Ich bin immer wieder so gerührt, wie es alles geklappt hat“, sagt Ehehalt. „Und ich bin auch stolz.“ Auch wenn er betont: „Ich habe das nicht alleine geschafft.“

Eine besondere Spende ermöglichte die hohe Spendensumme

Das Jahr 2023 sei ohnehin schon ein gutes Jahr für den Förderverein gewesen. Wenige Wochen vor der Hauptversammlung Mitte Februar habe man damit gerechnet, etwa 12.000 Euro an die Hospizgruppe übergeben zu können. Doch dann, Ende Januar, sei eine weitere Spende eingetroffen.

8000 Euro habe die Fördergemeinschaft für soziale Dienste oberes Schmiechtal dem Förderverein übergeben. Der ehemalige Krankenpflegeverein habe sich aufgelöst und verschiedenen Vereinen und Organisationen das restliche Geld gespendet - darunter auch dem Förderverein.

Dass es genau in diesem Jahr so eine große Spendensumme gebe, in dem der Förderverein mit Peter Ehehalt seinen ersten Ehrenvorsitzenden ernennt, habe super gepasst, sagt Richter. Um im nächsten Jahr wieder einen Scheck zu übergeben, wenn auch vielleicht einen etwas kleineren, habe der bereits Veranstaltungen geplant.

Nähere Informationen, darunter auch das Spendenkonto des Fördervereins, finden Sie unter www.hospiz-donau-schmiechtal.de