Wie auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet werden kann

Beim letzten Feldrundgang des Jahres auf konventionell bewirtschafteten Feldern zeigte sich, dass der Einsatz von Fungiziden und Herbiziden im Einzelfall reduziert werden kann, ohne dass Getreide nennenswert schlechter gedeiht. An dem Rundgang nahmen Fachleute vom Landratsamt Alb–Donau (LRA), Regierungspräsidium Tübingen (RP) und Landwirtschaftlichem Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) teil. Auch ein völliger Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und Unkrautvernichter kann sich laut ihnen rechnen. Rund 20 Interessierte erfuhren, wie beim Anbau von Wintergerste, Winterweizen und Hafer durch eine Reduzierung zum einen wirtschaftlicher produziert, zum anderen ein Beitrag zur Einhaltung der Ziele des Biodiversitätsstärkungsgesetzes und des Green Deal geleistet werden kann.

Seit drei Jahren ist der landwirtschaftliche Betrieb von Ulrich Eberle einer von fünf Demonstrationsbetrieben im Bereich des RP Tübingen auf dem Gebiet der Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln und Unkrautvernichtern. Betreut wird er von Versuchsleiter Wilfried Beck vom LTZ, der seine Getreidefelder wöchentlich begutachtet. Das LTZ forscht und berät andere Einrichtungen des Landes, insbesondere das Regierungspräsidium und die Landwirtschaftsämter. Dabei koordiniert das LTZ auch Versuche, wie sie auf dem Hof von Ulrich Eberle stattfinden. Gemeinsam mit dem neuen Biodiversitätsberater Lukas Schmid und Matthäus Ströbele, dem „Teamleiter Pflanzenbau“ im Fachdienst Landwirtschaft beim LRA des Alb–Donau–Kreises haben Wilfried Beck und Ulrich Eberle beim jüngsten Feldrundgang ihre Erkenntnisse beim Anbau von Wintergerste, Winterweizen und Hafer erläutert.

Als Fazit der Veranstaltung haben die Experten festgehalten, dass der Einsatz von Fungiziden und Herbiziden im Einzelfall reduziert werden kann, ohne dass der Ertrag nennenswert zurückgeht. Durch die Ersparnis an Kosten wird eine Mindermenge mehr als ausgeglichen. Der Verzicht auf den Einsatz ist also wirtschaftliche Notwendigkeit und trägt zur Einhaltung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes des Landes Baden–Württemberg und des Green Deal der Europäischen Union bei. Allerdings lassen sich keine pauschalen Aussagen treffen. Vielmehr muss jeder Einzelfall betrachtet werden, insbesondere anhand von Witterung, Bodenstruktur und Sorte des Getreides.

An diesem Punkt kommt Matthäus Ströbele ins Spiel, der als Ansprechpartner der Landwirte Empfehlungen für ihren Betrieb aussprechen kann. „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“, das ist sein Prinzip. Hieran richtet er seinen konkreten Rat im Einzelfall aus. Die interessantesten Erkenntnisse beim jüngsten Rundgang haben sich im Haferfeld ergeben. Hier hat Ulrich Eberle auf einem Teil seiner Fläche zwar Fungizide, nicht aber Herbizide ausgebracht. Im Vergleich zu seinem regulär mit Herbiziden behandelten Feld schnitt das unbehandelte Feld nicht schlechter ab, das Aufkommen von Unkraut war tolerierbar. Matthäus Ströbele kann aus dieser Erkenntnis heraus anderen Landwirten Ratschläge erarbeiten.

Bei der Winterweizenkultur führte aufgrund des nassen Frühlings die Reduktion von Fungiziden im Ergebnis zu schlechteren Erträgen. „Wir haben beim jüngsten Rundgang feststellen müssen, dass Braunrost, Gelbrost und Septoria im Vergleich zur letzten Begehung auf dem Vormarsch waren“, sagt Ströbele und ergänzt, „Pilze lieben es feucht“. Das trockene Wetter im Sommer konnte wegen der tagsüber herrschenden Wärme die Pilze nicht mehr stoppen. Die erste Fungizidbehandlung sollte daher nur bei einem trockenen Frühjahr weggelassen werden.

Differenzierter sah es auf dem Feld der Wintergerste aus. Dort haben die Experten trotz des feuchten Frühjahrs auch im Falle des Weglassens der Fungizide nur wenig Pilzerkrankungen festgestellt. „Das in diesem Fall eigentlich zu erwartende Rhynchosporium war kein Problem“, sagte Ströbele. Ramularia hingegen konnten die Experten beim unbehandelten Feld nachweisen. Ströbele verglich die Krankheit vor Ort mit dem Sonnenbrand beim Menschen, wobei bei der Pflanze die Blätter verbrennen und dadurch die Photosynthese gestört wird. Die Fungizide verglich er mit Sonnencreme beim Menschen. Der Biobauer, der ohnehin keine Fungizide verwenden dürfe, könne anhand der Sortenwahl Einfluss nehmen. Bei starker Sonneneinstrahlung müsse auf dem konventionellen Feld daher der Fungizideinsatz empfohlen werden, um Ertragseinbußen zu verhindern.

Eine weitere wertvolle Erkenntnis war, dass Ulrich Eberle den Ackerfuchsschwanz zurückgedrängt hat, ohne Herbizide, durch das Aussäen von Grünroggen zum Silieren, was Mitte Juni erfolgt ist. Hier kam er mit dem einmaligen Einsatz eines Wachstumsreglers aus. Sofort nach der Ernte hat Eberle im abgeernteten Roggenfeld Mais gesät, um ihn im Oktober zu silieren. Ulrich Eberle berichtete zudem, dass er seit Jahren auf Insektizide verzichte, die er früher stets vorbeugend gemeinsam mit Fungiziden ausgebracht hat. Es genüge, ausschließlich im Notfall ein Insektizid zu spritzen. Einschließlich des Erfahrungsaustauschs der anwesenden Landwirte dauerte der Rundgang fast drei Stunden.

Die Expertenrunde empfahl am Ende des Rundgangs eine Risikostreuung durch eine gesamtbetriebliche Sichtweise. Einsparungen an der richtigen Stelle, auch unter Betrachtung der Fruchtfolge, seien in Rücksprache mit dem Landwirtschaftsamt unumgänglich. Matthäus Ströbele sagte, „es ist wichtig, dass wir nicht nur vorpredigen, sondern einzelfallbezogen beraten, was eingespart werden kann“. In Winterveranstaltungen sollen die Ernteergebnisse vorgestellt werden.