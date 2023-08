Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement

Passend zur Imagekampagne für ehrenamtliches Engagement „Gemeinsam Wirtschaft gestalten. Für einen attraktiven Wirtschafts– und Lebensraum“ haben der Ulmer IHK–Präsident Jan Stefan Roell und IHK–Hauptgeschäftsführerin Petra Engstler–Karrasch 18 Mitglieder der Vollversammlung für deren langjährige Mitwirkung ausgezeichnet.

Eröffnet wurde der Sommerempfang in Erbach von Roell mit Aussagen zu aktuellen Herausforderungen der Wirtschaft: „Die Komplexität der Verfahren, die Regelungsdichte, teilweise veraltete Vorschriften und die mangelnde Digitalisierung der Verwaltungsprozesse werden zum Hauptstandortnachteil in Deutschland“, so Roell. „Wir müssen (wieder) dahin kommen, dass unternehmerische Eigenverantwortung gern gesehen und uns als Unternehmern von Seiten der Politik und der Verwaltung Vertrauen entgegengebracht wird.“

Harald Seifert, Geschäftsführender Gesellschafter der Seifert Logistics GmbH, ist seit 40 Jahren ehrenamtlich aktiv, seit 1998 ununterbrochen Mitglied der Vollversammlung und seit 2000 IHK–Vizepräsident. Für sein langjähriges Wirken für die Belange der regionalen Wirtschaft wurde ihm die Silberne Ehrenmedaille der IHK verliehen. Mit der goldenen Ehrennadel mit Saphir wurden zwei Unternehmer für 30–jährige ehrenamtliche Mitarbeit geehrt.

Friedrich Kolesch, geschäftsführender Gesellschafter der Kolesch Textilhandels GmbH, wirkt seit 1993 ununterbrochen in der Vollversammlung und in leitender Funktion im Einzelhandelsausschuss mit. Zudem bringt sich Kolesch seit 1999 im Finanz– und Steuerausschuss ein. Besondere Anerkennung verdient seine bereits 25–jährige Tätigkeit als IHK–Vizepräsident. Auch für weitere fünf Jahre ist er in die Vollversammlung und als Vizepräsident gewählt und bleibt die starke Stimme für den Handel und die Region Biberach.

Rainer Utz, Geschäftsführer der Utz GmbH & Co. KG, Lebensmittel Großhandel, engagierte sich ebenfalls seit drei Jahrzehnten für die IHK Ulm. Seit 1993 war er im Einzelhandelsausschuss tätig, den er auch einige Jahre leitete. Fünf Jahre später wurde Rainer Utz, Mitglied der Vollversammlung, nun gab er seinen Sitz an die jüngere Generation weiter. „Wir bedauern Ihr Ausscheiden, freuen uns aber zugleich, dass durch die Wahl Ihres Neffen Ihr Unternehmen weiter in der Vollversammlung vertreten ist“, sagt Roell.

Sofern anwesend, wurden mit einer kleinen Laudatio aus dem Kollegenkreis mit der Goldene Ehrennadel für 20 Jahre Ehrenamt geehrt: Constantin Freiherr von Ulm Erbach (Agri–Top GmbH & Co KG, Erbach), Stefan Halder (Erwin Halder KG, Laupheim–Achstetten), Clemens Keller (Seeberger GmbH, Ulm), Johannes Remmele (Ecoform Multifol Verpackungsfolien GmbH & Co. Beteiligungs–KG, Ochsenhausen), Eberhard Riedmüller (Barfüßer Gastronomie–Betriebs GmbH & Co. KG, Ulm), Brigitte Zürn, (Dr. Horn Unternehmensberatung GmbH, Wirtschaftsprüfungs– Steuerberatungsgesellschaft, Ulm).

Die Silberne Ehrennadel für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit wurde verliehen an: Jan Oliver Bimboes (Landgasthof Adler Jan Bimboes e. K., Rammingen), Ralph Peter Blankenberg (Volksbank Ulm–Biberach eG, Ulm), Andreas Braun (Grüner und Mühlschlegel Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Biberach), Beate Brendel (Fricker GmbH Betten und Gardinen, Blaustein), Kornelia Eisele (Kornelia Eisele, Altheim), Michael Ratter (Schuhhaus Ratter GmbH & Co. KG, Ulm), Karl–Hugo Schick (Burgmaier Technologies GmbH + Co. KG, Allmendingen), Fridolin Schmid (Matthäus Schmid, Bauunternehmen GmbH u. Co. KG, Mietingen), Max Wild (Max Wild GmbH, Berkheim).

Als Selbstverwaltungseinrichtung der regionalen Wirtschaft ist die IHK Ulm auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Derzeit engagieren sich mehr als 2700 Personen in den verschiedenen Ausschüssen, Arbeitskreisen, in Vollversammlung und Präsidium sowie als Ausbildungsbotschafter.