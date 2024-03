Werkzeuge gestohlen

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in eine Werkstatt in Erbach ein. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 20 Uhr fand wohl der Einbruch statt. Unbekannte hebelten gewaltsam einen Schlüsselkasten an einem Gebäude in der Straße Burren auf.

Dann öffneten sie mit einem Schlüssel eine Garage. Im Inneren fanden sie Werkzeuge. Die machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist bislang noch unklar.