„Leider müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass die Feuerwehrabteilung Erbach mit sofortiger Wirkung die Altpapiersammlungen im Erbacher Stadtgebiet einstellen wird.“ Mit diesen Worten beginnt ein Schreiben der Erbacher Feuerwehr, das sie nicht nur auf ihrer Internetseite sondern auch auf Facebook gepostet hat.

Es seien mehrere Faktoren, die die Abteilung dazu bewogen hätten, die Sammlung einzustellen, sagt ihr Abteilungskommandant Uwe Steinle - nach 44 Jahren.

Die Papiermengen sind zurückgegangen

Da sei etwa der Rückgang der Papiermengen, die die Einwohner Erbachs an den Sammeltagen an die Straße stellen. In den vergangenen zehn Jahren seien die um die Hälfte geschrumpft - und das, obwohl Erbach wächst. „In den Neubaugebieten kriegst du kein Papier“, sagt Steinle. Das habe mehrere Gründe. Zum einen müsse man natürlich Platz haben, um das Altpapier bis zur Abholung zu sammeln.

Wir müssen woanders abspecken, damit die Leute das Ehrenamt noch bewältigen können. Uwe Steinle

Denn die Feuerwehr kam bisher viermal im Jahr zur Abholung vorbei. Viele hätten einfach den Platz nicht, das so lange zwischenzulagern. Aber er merke auch, dass die Identifikation mit den Vereinen nicht mehr so gegeben sei wie früher - „dass die Leute nicht mehr bereit sind, das Papier zu sammeln für die Vereine“, sagt der Kommandant.

Die Abfuhrkosten steigen

Aber auch bei den Leuten, die ihr Altpapier für die Feuerwehr zur Abholung an den Straßenrand stellen, seien die Stapel kleiner geworden. Die Leute hätten einfach weniger Altpapier, sei es, weil weniger ausgedruckt werde oder weil sie die Zeitung nicht mehr in gedruckter Form lesen.

Die immer geringeren Mengen würden in keinem Verhältnis zu den rasant gestiegenen Abfuhrkosten stehen, sagt Steinle. Wirklich wirtschaftlich sei die Sammlung deshalb nicht mehr gewesen.

Der Versicherer hat höhere Auflagen als früher

Mit hineingespielt in die Entscheidung hätten auch die gestiegenen Auflagen durch den Versicherer. Die Feuerwehr sei über die Stadt versichert, auch bei all ihren Aktionen wie die Altpapiersammlung. In den vergangenen Jahren habe es anderswo im Land bei solchen Vereinsaktionen immer wieder Unfälle gegeben. Deshalb habe der Versicherer die Auflagen verschärft.

Auf dem Anhänger mitfahren ist nicht mehr möglich, auch auf einem selbstgebauten Gestell „wie bei der Müllabfuhr“, das hinter dem Wagen hängt, dürfe man nicht mehr stehen. Es dürften nur noch Fahrer und Beifahrer im Traktor bei der Sammlung unterwegs sein. Vor jedem Haus anzuhalten, abzusteigen und das Papier einzuladen, lohne sich zeitlich nicht.

Das Ehrenamt nimmt viel Zeit in Anspruch

„Wir müssen woanders abspecken, damit die Leute das Ehrenamt noch bewältigen können“, nennt Kommandant Steinle einen weiteren Grund. Denn die Aufgaben rund um die Erbacher Feuerwehr würden ohnehin immer mehr Zeit in Anspruch nehmen. Da sei zum Beispiel die zeitintensive Bürokratie. Auch im Ausbildungsbereich werde immer mehr verlangt.

Und dann steigen seit Jahren auch die Einsatzzahlen der Erbacher Feuerwehrleute. „Die Tierrettungen nehmen zu“, sagt Steinle. Die Leute hätten mittlerweile ein anderes Bewusstsein entwickelt und würden eher zum Telefon greifen. Auch wegen sogenannter Umwelteinsätze sei man mehr unterwegs. Die wachsende Bevölkerungszahl tue ihr Übriges, denn mehr Leute bedeutet mehr Einsätze. Und auch durch die gute Ausstattung der Feuerwehr sei man nun in einem größeren Gebiet zur Unterstützung im Einsatz - bis nach Staig.

Die Firma Braig übernimmt

In Zukunft wird sich also nicht mehr die Feuerwehrabteilung Erbach darum kümmern, dass das Altpapier abgeholt wird. Dafür hat die Abteilung jetzt einen Vertrag mit der Ehinger Firma Braig abgeschlossen - Laufzeit mehrere Jahre. Für alles Altpapier, das der Entsorgungsbetrieb in Zukunft in Erbach mehr über seine blaue Tonne einsammelt, bekommt die Feuerwehr eine gewisse Entschädigung.

Das Konzept ist dabei nicht neu und gibt es bereits bei anderen Vereinen in der Region. „Ich habe das durch Zufall mitbekommen“, sagt Steinle. Zum Beispiel gebe es zwischen dem Musikverein Dellmensingen und dem Unternehmen bereits einen ähnlichen Vertrag.

Zu 100 Prozent kann das nicht ausgeglichen werden

In den Sozialen Medien schlägt der Erbacher Feuerwehr Verständnis für ihre Entscheidung entgegen: „Ach wie schade, doch verständlich“, lautet ein Kommentar. „Auch wenn die Angelegenheit nicht so toll ist, freue ich mich darüber, zukünftig mit der Blauen Tonne der Feuerwehr helfen zu können“, ein anderer.

Den Ertrag aus der Altpapiersammlung hat die Feuerwehrabteilung bisher unter anderem für Ausflüge und die Jahresessen ausgegeben - „einfach für die Kameradschaftspflege“, wie Abteilungskommandant Uwe Steinle es sagt. Auch die Jugendfeuerwehr konnte von den Geldern profitieren, einzelne Gerätschaften konnte die Feuerwehr so außerdem bezuschussen. Zu 100 Prozent werde man das nicht ausgleichen können, ist sich Steinle sicher.

Auch wenn durch die Schrottsammelaktion der Feuerwehr mittlerweile mehr Geld in die Kassen kommt. Das liege vor allem am gestiegenen Schrottpreis, sagt der Kommandant. Jetzt komme es aber auch darauf an, wie viele Erbacher Einwohner sich in der kommenden Zeit für eine blaue Tonne entscheiden. Uwe Steinle sagt: „Es wird sich zeigen, was wir von der Firma Braig bekommen.“