Weihnachtliche Stimmung mit Musik, Waffeln und Glühwein

Bei Minustemperaturen und einer schneereichen Kulisse war am Samstag vor dem ersten Advent in und vor der Scheune der Familie Gälle in Erbach vorweihnachtliche Stimmung unter dem Motto „Glanz im Stadel“ angesagt. Musikalische Darbietungen, warme Snacks und Glühwein zogen im Laufe des Tages über 1000 Gäste an. Der gesamte Erlös wird für mildtätige Zwecke gespendet.

Seit 1980 veranstaltet der Lions Club Erbach/Donau jedes Jahr einen familiären Weihnachtsmarkt, mit Ausnahme der Pandemiejahre 2020 und 2021. Zum achten Mal war das Anwesen der Familie Gälle Treffpunkt. Wärmepilze und Glühwein sorgten für einen Gegenpol zu den winterlichen Temperaturen, die jedoch nicht vom Besuch des Weihnachtsmarkts abgehalten haben. Von 14 bis 22 Uhr war richtig viel los. Auch Selbstgebasteltes war im Angebot und wie immer gab es einen Stand des Lions Club Charopais aus Frankreich, dem Partner-Club des örtlichen Lions Clubs. „Wir leben in La Bourgogne, einer Gegend zwischen Dijon und Lyon, unsere Stadt heißt Charolles“, berichteten Damien Quinot sowie Stephane und Bea Godillot im Stand mit einer großen Auswahl französischer Weine befreundeter Weingüter. Fatiha Janvierz stellte als Übersetzerin rasch den Kontakt zu Jean-Pierre Martinroche her, dem Präsidenten des Lions Club Charopais, der am Nachbarstand Salami anbot. „Wir haben welche vom Schwein, von Schwein und Wildschwein sowie jene von Schwein und Rind“, verriet Monsieur Martinroche, der außerdem Honig und Ziegenkäse anbot.

Seit 35 Jahren besteht die länderübergreifende Partnerschaft der beiden Lions Clubs, seit rund 30 Jahren ist Martinroche jedes Mal in Erbach auf dem Weihnachtsmarkt präsent. Heinz Reuscher vom Erbacher Lions Club ergänzte, „jedes Jahr am zweiten Oktoberwochenende machen wir in Charolles auf dem dortigen Markt unseren Gegenbesuch. Da bringen wir jeweils Berg Bier und Pfälzer Riesling mit“.

Reuscher dankte ausdrücklich Familie Gälle für das Öffnen ihres Stadels und allen Helferinnen und Helfern, ohne die der Markt nicht stattfinden könnte. „Mit dem Frontlader haben Gälles heute früh den Hof vom Neuschnee befreit“, ergänzte Reuscher.

Am Nachmittag unterhielten der Chor der Schillerschule mit dem neuen Leiter Simon Kaifel sowie von der Musikschule Erbach die Blockflötenklasse, das Holzbläserensemble, die Querflötenklasse und das Saxophonensemble die Gäste mit weihnachtlicher Musik.

Im Zelt des Lions Club konnten die Besucher Tombolagewinne abholen, Lose wurden laufend im Publikum vom Eimerchen heraus angeboten. In den Abendstunden drängten sich die Besucher bei weihnachtlicher Beleuchtung um die Wärmepilze und auf den Sitzplätzen im Stadel. Freunde von Stockbrot hielten vor dem Stadel ihre Spieße in die Glut.

Der gesamte Erlös des Weihnachtsmarkts, einschließlich der beiden französischen Stände, gehen zu jeweils 50 Prozent an das Hospiz Donau-Schmiechtal und an das Aufschnaufhaus in Ulm, welches Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Kurzzeitunterbringung aufnimmt.