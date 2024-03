Es sind Tassen und Gläser, Teller und Töpfe, Bettwäsche und Tischdecken, Kinderspielzeuge und Fahrräder, die es beim Sozialkaufhaus Schiene 1 in Erbach zu kaufen gibt. „Wir richten unser Augenmerk verstärkt auf Haushaltswaren und Kinderspielzeug“, sagt Verena Knöpfle.

Sie ist Vorstandsmitglied des Helferkreises Erbach, der das Sozialkaufhaus betreibt. Kleidung und Schuhe nimmt die Schiene 1 nicht entgegen. Auch bei Plastik ziehen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Grenze. „Das soll hier kein Krustelladen sein.“

Besonders um 14 Uhr ist der Andrang groß

Es ist ein Mittwoch, an dem Verena Knöpfle und Anneliese Ziegler am Tisch in dem alten Bahnhofsgebäude sitzen. Denn immer mittwochnachmittags von 14 bis 18 Uhr hat das Sozialkaufhaus im ersten Obergeschoss des Gebäudes geöffnet. Besonders um 14 Uhr sei der Andrang sehr hoch. Die Leute würden praktisch Schlange stehen. Jetzt, etwa eine Stunde später, ist Ruhe eingekehrt, auch wenn immer wieder kaufwillige Kundschaft durch die Räume streift.

Wir sind uns ziemlich schnell einig, was wir nehmen und was wir nicht nehmen. Verena Knöpfle

Manche suchen etwas Bestimmtes, andere schauen sich nur um. Beraten werden sie dabei an dem Tag nicht nur von Verena Knöpfle und Anneliese Ziegler, auch Inge Raith und Katja Eberle sind im Laden unterwegs und immer ansprechbar. Insgesamt zwölf Ehrenamtliche seien es, die sich hier engagieren, sagt Anneliese Ziegler. Immer mindestens drei von ihnen haben am gleichen Tag Dienst.

Der Helferkreis betreibt das Sozialkaufhaus

Den Ursprung hat das Sozialkaufhaus in der Kleiderkammer des Helferkreises genommen, den dieser anlässlich der vielen Flüchtlinge 2016 ins Leben gerufen hatte - damals angedockt an die Gemeinschaftsunterkunft in der Stadt. Als das Areal 2020 an den Besitzer zurückging, schloss auch die Kleiderkammer.

„Die Ersthilfe mit Kleidung und so weiter war sowieso nicht mehr nötig“, erinnert sich Verena Knöpfle. Die Geflüchteten hätte das alles vorhanden gehabt. Doch es fehlte an Töpfen und Geschirr. Und so entstand die Idee des Sozialkaufhauses. Die Stadt stellte die Räumlichkeiten, und am 1. Dezember 2021 waren die Türen der Schiene 1 erstmals geöffnet - passend zur Vorweihnachtszeit und kurz bevor ab Ende Februar 2022 vor allem ukrainische Geflüchtete ins Land kamen.

Verständigung über Sprachbarrieren hinweg

Zwei ukrainische Frauen stehen auch an diesem Nachmittag vor einem Regal, das bis unter die Decke reicht, über und über gefüllt mit Tischdecken, Kissen- und Bettbezügen. Die Kommunikation zwischen den Kundinnen und den Verkäuferinnen funktioniert mit Händen und Füßen - und mit Übersetzungsprogrammen auf dem Handy.

Eine der beiden Ukrainierinnen nimmt einen Kissenbezug in die Hand, deutet in das Innere und fragt etwas auf Ukrainisch. Fragende Gesichter bei den Ehrenamtlichen. So geht das einige Male hin und her, bis schließlich Verena Knöpfle ausruft: „Eine Bettdecke!“ Dann fügt sie an: „Das haben wir leider nicht.“

Töpfe sind sehr gefragt

Vor allem Töpfe seien aktuell sehr gefragt, sagt sie - zumindest bei den Geflüchteten. Das Angebot der Schiene 1 richtet sich jedoch nicht nur an diese Gruppe. Grundsätzlich könnten allen vorbeikommen, egal wie sie finanziell dastehen, sagt Anneliese Ziegler.

So besteht der Kundenstamm des Kaufhauses auch etwa zur Hälfte aus Geflüchteten, die andere Hälfte komme aus der Mittelschicht. Ein großes Verkaufsargument sei natürlich, dass es im Erbacher Bahnhof Geschirr zu niedrigen Preisen gibt. „Aber auch der Nachhaltigkeitsgedanke ist sehr wichtig“, sagt Verena Knöpfle.

Die Waren werden gespendet

Ihre Waren bekommen sie durch Spenden, durch Haushaltsauflösungen, wenn sich jemand räumlich verkleinert oder einfach keine Verwendung mehr für etwas hat. „Am Anfang waren wir ein bisschen die Müllentsorger“, erinnert sich Verena Knöpfle. Doch mittlerweile kontrolliere man die Spenden stärker. „Wir sind uns ziemlich schnell einig, was wir nehmen und was wir nicht nehmen“, sagt sie über das Verhältnis unter den Ehrenamtlichen. „Was alle verbindet, ist das Faible für schöne Dinge.“

Eine Frau Ende 60 stellt sechs Kuchenteller mit einem Blumenmuster auf den Tisch, dazu mehrere Geschirrtücher. „Wieviel kostet das?“, fragt sie. „Machen wir 15 Euro“, sagt Verena Knöpfle. Die Frau bezahlt. „Das ist wirklich ein sehr schönes Muster“, sagt Anneliese Ziegler und lädt die Kundin und ihren Mann zum Kaffee trinken ein. Sie müssen aber weiter. „Vielleicht beim nächsten Mal“, sagen sie.

Die Preise würden sie grob festlegen, aber die seien nicht in Stein gemeißelt, sagt Anneliese Ziegler. „Man muss schon handeln.“ Wenn jemand vorbeikomme, der weniger Geld habe, würden sie den Preis auch etwas niedriger ansetzen. „Jeder zahlt das, was er kann“, sagt Verena Knöpfle. „Es geht nicht darum, Geld zu verdienen.“

Mit dem Geld wird verschiedenen Menschen geholfen

Das wäre als gemeinnütziger Verein, der der Helferkreis ist, auch gar nicht möglich. „Das Geld, das wir einnehmen, kommt Menschen zugute, die gerade einen Engpass haben“, sagt Anneliese Ziegler und fügt hinzu: „Egal welcher Art.“ Der Verein habe schon ausgeholfen, wenn im Winter das Heizöl knapp geworden sei, wenn am Wochenende kein Geld mehr für Essen übrig sei oder wenn eine Familie sich an Weihnachten keine Geschenke für die Kinder leisten konnte.

Der Kontakt entstehe über den Helferkreis, den Verein Oberlin, der ebenfalls im Bahnhofsgebäude zu Hause ist, oder weil die Leute direkt in das Sozialkaufhaus kommen würden, sagt Verena Knöpfle. Seit ein paar Wochen komme immer wieder ein Mann vorbei, der für sich und seine Familie eine Wohnung suche. „Er wohnt mit vier Kindern in einer sehr kleinen Wohnung“, sagt die ehrenamtliche Helferin. „Wir veröffentlichen im Gemeindeblatt und sprechen im Beirat darüber und mit dem DRK und der Caritas.“ Aber es gebe einfach keine Wohnungen, da sei man auch als Helferin machtlos.

Sozialkaufhaus richtet sich auch an Jüngere

Auf der anderen Seite sei es immer wieder schön zu sehen, wenn eine besonders schöne Kanne oder ein Service einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin finde. Auch wenn die Frauen sich einig sind: Auch wenn es immer mehr geworden seien, kommen noch immer zu wenige Kunden. Denn mehr Kundschaft trage auch zum Nachhaltigkeitsgedanken bei.

Anneliese Ziegler kennt die Waren des Sozialkaufhauses ganz genau. (Foto: Pauer )

Und sie betonen auch: „Die Schiene 1 richtet sich auch an Jüngere, die ausziehen und einen Hausstand gründen.“ Dafür sei das Sozialkaufhaus perfekt. Um die zu erreichen, hätten sie gerne noch jemand Jüngeren unter den Helferinnen und Helfern, der sich mit den sozialen Medien auskennt und „der mal so einen Instagram-Auftritt macht“, sagt Verena Knöpfle. Damit könne man den Leuten zeigen, was es alles für Schätze zu finden gebe. Manche Kundinnen würden hier auch für Bastelprojekte einkaufen, andere Geburtstagsgeschenke finden.

So auch eine Frau, die an dem Nachmittag die Fahrradwerkstatt aufsucht und freudestrahlend danach den Verkäuferinnen berichtet: „Ich hab gerade ein Fahrrad reserviert.“ Das sei für ihre Tochter, die in der kommenden Woche Geburtstag habe. Sie werde an dem Tag vorbeikommen und es abholen. „So etwas haben wir immer wieder“, sagt Verena Knöpfle.