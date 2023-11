Wärmenetze und

Welche Optionen die Stadt Erbach im Rahmen ihrer Kommunalen Wärmeplanung hat, ist in der Gemeinderatssitzung erläutert worden. Dabei ging es auch darum, wo Wärmenetze sinnvoll sind und wo Einzelgebäudelösungen mit Wärmepumpe und Photovoltaik punkten.

Bürgermeister Achim Gaus wies darauf hin, dass die Stadt Erbach gesetzlich zur Kommunalen Wärmeplanung verpflichtet sei. Jedoch hatte der Gemeinderat bereits 2022 die Verwaltung mit der Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung auf freiwilliger Basis beauftragt. Zur Umsetzung hatte das Gremium die Beauftragung des bifa Umweltinstituts in Augsburg beschlossen. Wolfram Dietz und Roland Schipf vom Institut stellten nun die Ergebnisse ihrer Untersuchungen vor.

Ziel ist die CO2-neutrale Wärmeversorgung des Gemeindegebiets bis zum Jahr 2040. Im Rahmen der Datenerhebung fanden Treffen mit Fraktionen und verschiedenen Akteuren statt, zum Beispiel mit Betreibern von Biogasanlagen. In einem Wärmekataster wurde festgehalten, welche Gebiete innerhalb von Erbach welchen Wärmebedarf haben. Der Wohnwärmebedarf wurde anhand statistischer Daten errechnet und beläuft sich auf 251.000 Megawattstunden. Davon entfallen 62 Prozent auf private Haushalte, 36 Prozent auf das Gewerbe und zwei Prozent auf die Kommune. 2021 entfielen 44 Prozent auf Erdöl, 34 Prozent auf Erdgas, zehn Prozent auf Holzheizung, sieben Prozent auf Strom, drei Prozent auf Flüssiggas sowie jeweils zwei Prozent auf Solarthermie und Fernwärme.

Zur künftigen Energiegewinnung stehen Photovoltaik auf Dächern und Freiflächen, Biomasse, Umweltwärme, Tiefengeothermie, Windkraft und Wasserkraft zur Verfügung. Abgestellt auf den Gebäudesektor in Erbach zeigten die Referenten einen gangbaren Treibhausgasreduktionspfad auf. Der zusätzliche Strombedarf für Wärme wurde für Erbach mit 27.500 Megawattstunden im Jahr 2030 und 38.400 für 2040 ermittelt.

Die Analyse hat die Flächen von Erbach in 21 Bewertungsareale aufgeteilt und jeweils dargestellt, ob ein Wärmenetz oder die Einzelgebäudeversorgung sinnvoll sind. Hiernach sind vier Areale mit bestehenden oder geplanten Wärmenetzen zu 100 Prozent für die Versorgung durch Wärmenetze geeignet, 17 Areale weisen Realisierungswahrscheinlichkeiten von zehn bis 80 Prozent auf. „Jedes Wohngebäude ist geeignet für eine Wärmepumpe, nicht in jedem Gebäude ist die Wärmepumpe gleich effektiv“, sagte Roland Schipf.

Wolfram Dietz machte deutlich, dass im Wärmebereich in Erbach Luft nach oben besteht. Dabei zog er bezüglich der Abarbeitung der Möglichkeiten einen Vergleich zum Obstanbau: „Tief hängende Früchte werden zuerst gepflückt.“ Damit brachte er zum Ausdruck, dass kostenintensive Maßnahmen, die verhältnismäßig wenig bringen, erst am Ende des Zeitraums bis 2040 zu ergreifen sind, während günstig zielführende Umstellungen zuerst angegangen werden. Beim Heizöl sollte bis 2030 eine „gewaltige Reduktion auf ein Achtel des Istzustands“ erfolgen. Für Haushalte, die nicht an ein Wärmenetz angeschlossen werden können, sei eine Wärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik zu empfehlen.

Neben allgemeinen Maßnahmen wie Prüfen der Klimarelevanz für Beschlüsse der Gemeindegremien wurden konkrete Szenarien ausgegeben. So steht der Aufbau einer zentralen regenerativen Wärmeversorgung im Zentrum von Erbach auf der Liste, ebenso der Ausbau der Wärmeversorgung im Gewerbegebiet, in dem bereits eine Biogasanlage ein Nahwärmenetz versorgt. Für Dellmensingen und den Nordwesten des Erbacher Zentrums gilt jeweils die Empfehlung eines Ausbaus des Wärmenetzes. Für Ringingen und Ersingen lautet die Empfehlung auf einen Wärmenetzaufbau. In Bach und Donaurieden ist aufgrund der geringen flächenbezogenen Wärmebedarfe und der Topographie der Aufbau einer zentralen Wärmeversorgung unwahrscheinlich. Hier sollen sich die Gebäudebesitzer auf Einzelgebäudelösungen fokussieren. Insgesamt solle die Stadt für Planungssicherheit sorgen.

Bürgermeister Achim Gaus und der Gemeinderat nahmen die Ausführungen zur Kenntnis. Für den Rathauschef steht im Vordergrund, wie man Wärmenetze auf- und ausbauen kann. Da die Kommunalebene kein Geld ausschütten könne, müsse die Bundesebene verlässliche Förderungen ausloben. Am 30. November um 19 Uhr wird in der Erlenbachhalle die Öffentlichkeit informiert.