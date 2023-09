Votum für behindertengerechte Haltestellen

Bald sollen im Gebiet der Stadt Erbach fünf weitere Bushaltestellen behindertengerecht ausgebaut werden. Es geht um Bachs Haltestellen in der Hauptstraße, Dellmensingens Halt an der Kirche und Ringingens Haltestellen in der Oberdischinger Straße. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses (TA) der Stadt Erbach stimmten mehrheitlich den Planungen zu und beauftragten die Stadtverwaltung mit der Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung. Doch in Bach und Dellmensingen gibt es Schwierigkeiten. In Dellmensingen muss der Halt „Lange Straße“ aus Planungsgründen wegen Zufahrten und Parkplätzen vorerst aufgeschoben werden. Der Bacher Ortschaftsrat stimmte dem barrierefreien Ausbau zu, nicht aber der konkreten Planung. Daran änderte auch der Vororttermin nichts.

„Es ist kein Konsens möglich“, erklärte Bachs Ortsvorsteherin Beate Interfurt-Götz. In Bach sollen sogenannte „Buskaps“ erstellt werden. Vorhanden sind lange Busbuchten. Technisch sei es nicht möglich diese barrierefrei umzubauen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Daher sollen Buskaps in die vorhandenen Busbuchten gebaut werden, die auf eine Höhe von rund 18 Zentimetern ansteigen und über einen weißen Busbordstein verfügen. Das ermöglicht den barrierefreien Zu- und Ausstieg bei Niederflurbussen. Der Bus muss auf der Fahrbahn halten. Beseitigt wird in Bach der Fußgängerüberweg, um durch eine Ampelanlage ersetzt zu werden. Das Landratsamt sicherte den Bau einer Ampelanlage in Bach zu, was die Mitglieder des Technischen Ausschusses mehrheitlich gerne annehmen wollen.

Ausschussmitglied Helmut Braun sagte: „Die Ablehnung aus dem Teilort verstehe ich nicht.“ Braun erwähnte das Unangenehme: Der TA sei veranlasst, den Ortschaftsrat zu überstimmen. Bürgermeister Achim Gaus meinte, „es wird nichts Besonderes gemacht“, sondern sei die übliche Planung bei diesen räumlichen Voraussetzungen. Ortsvorsteherin Interfurt-Götz räumte ein, es bestünden im Ortschaftsrat ganz unterschiedliche Meinungen. Auch der Vororttermin habe zu keiner Meinungsänderung geführt. Die Verwaltung war in der TA-Sitzung im Juli beauftragt worden, diesen Besuch an den Haltestellen mit dem Ortschaftsrat zu unternehmen. Ortschaftsratsmitglieder sehen ein Verkehrshindernis in dem auf der Fahrbahn haltenden Bus, der nachfolgende Fahrzeuge zum Warten zwingt, und ein Sicherheitsrisiko für spät eintreffende Kinder, die ohne Grün an der Fußgängerampel die Straße queren könnten.

In der Beratungsunterlage für die TA-Mitglieder stand daher bereits: „Die Verwaltung empfiehlt wegen fehlender Alternativen und der bewilligten Förderung, die Maßnahme jetzt trotz der Haltung des Ortschaftsrats, wie dargestellt, umzusetzen.“ Die Verwirklichung soll in Bach wegen der gesetzlichen Vorgaben gemäß Behindertengleichstellungsgesetz geschehen. Dieses Gesetz verpflichtet zum Umbau der Bushaltestellen Ursprünglich sollte die Barrierefreiheit bereits bis zum Jahresbeginn 2022 verwirklicht sein.

In Ringingen gibt es in der Oberdischinger Straße keine Busbuchten, sondern an die Fahrbahn angrenzende Haltestellen. Der Ortschaftsrat stimmte dem barrierefreien Umbau mit Erhöhung des Zu- und Ausstiegsbereichs zu. Die Umbaumaßnahmen plus Nebenkosten werden für die fünf Bushaltestellen zusammen auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Ein Zuschuss in Höhe von 125.000 Euro soll genutzt werden. Bereits verwirklicht ist die barrierefreie Bushaltestelle in Donaurieden.