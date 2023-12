Vielseitiges Festkonzert in der Erlenbachhalle

Erbach

Vielseitiges Festkonzert in der Erlenbachhalle

Erbach / Lesedauer: 2 min

Während der Jubiläumsveranstaltung wurden viele Vereinsmitglieder geehrt. (Foto: Akkordeon-Spielring )

Mit einem feierlich gestalteten Konzert hat der Akkordeon-Spielring Erbach am Samstag, 9. Dezember, in der Erlenbachhalle in Erbach sein 75-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 09:50 Von: sz