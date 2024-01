Die Handtasche einer Seniorin hat ein Unbekannter am Dienstag in Erbach gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befand befand sich eine 84-Jährige am Vormittag in einem Supermarkt in der Heinrich-Hammer-Straße. Ein Unbekannter folgte ihr gegen 11.30 Uhr vom Supermarkt bis zum Aufzug einer Bahnhofsunterführung. Vor dem Aufzug drückte der Täter die Senioren zur Seite. Dann stahl er ihre Handtasche aus der Ablage ihres Rollators.

Anschließend flüchtete der Dieb mit der schwarzen Lederhandtasche in Richtung Heinrich-Hammer-Straße. Die 84-Jährige erlitt bei dem Diebstahl leichte Verletzungen. Die Polizei Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich bei der Polizei telefonisch unter 07305/933959 melden. Da sich der Unbekannte von hinten genähert hatte, war eine Beschreibung des Diebes nicht möglich.