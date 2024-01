Unbekannte demolieren Außenspiegel

Den Spiegel eines Autos abgeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in Erbach. Ein 60-Jähriger parkte sein Auto im Hoferinweg. Der Eigentümer wurde durch Lärm darauf aufmerksam, wie gegen Mitternacht eine Gruppe von etwa fünf Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren an seinem Fahrzeug vorbeilief. Dabei soll mindestens eine der Personen den linken Außenspiegel mutwillig beschädigt haben. Anschließend flüchteten sie wohl in Richtung Schloß. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten. Die blieben jedoch unentdeckt. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen.