Unbekannte brechen während Urlaubszeit ein

Unbekannte sind in Erbach in zwei Wohnungen eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Am Montag entdeckte ein 25–Jähriger den Einbruch, als er aus dem Urlaub kam. In seiner Abwesenheit brachen Unbekannte in dessen Wohnung ein. Den Spuren zufolge stiegen sie auf den Balkon im ersten Stock. Dann hebelten sie das Küchenfenster auf und stiegen ein. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Zimmer und suchten nach Brauchbarem. Sie fanden einen kleinen Tresor mit Schmuck. Den nahmen sie komplett mit.

Nach erfolgter Spurensicherung durch die Polizei meldete der 25–Jährige kurze Zeit später einen weiteren Einbruch. Denn als er zur Wohnung seiner Eltern in Erbach kam, stellte er auch dort einen Einbruch fest. Die Unbekannten hebelten die Balkontür auf und durchwühlten die Wohnung. Da sich die Eltern des 25–Jährigen noch im Urlaub befinden, ist noch nicht bekannt, was die Einbrecher gestohlen haben.

Der Polizeiposten Erbach nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf und sucht nach den Einbrechern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07305/933950 zu melden. Sie bittet besonders um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in den vergangenen zwei Wochen in Erbach in der Straße Auf der Wanne und Ziegelberg gesehen wurden.