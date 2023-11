TA empfiehlt Auftragsvergabe bezüglich Regenwasserpumpwerk

Die Sanierung des Regenwasserpumpwerks Häckle mit dem Einbau neuer Pumpen hat den Technischen Ausschuss der Stadt Erbach passiert. Gleiches gilt für geplante Sanierungsmaßnahmen an der Schillerschule. Das Gremium empfahl jeweils einstimmig dem Gemeinderat die Freigabe der Auftragserteilung.

Das Regenwasserpumpwerk Häckle soll nach dem Willen des Technischen Ausschusses vier leistungsstarke neue Pumpen erhalten. Lukas Oswald vom Ulmer Ingenieurbüro Wassermüller hat das Ergebnis seiner Überprüfung der hydraulischen Auslegung des Pumpwerks dargelegt. Hiernach muss das Pumpwerk in der Lage sein, 1837 Liter pro Sekunde abzupumpen. Die seit rund 60 Jahren eingebauten Pumpen leisten lediglich 1164 Liter. Oswald empfahl den Austausch der alten Pumpen, denn eine Sanierung würde nicht wesentlich günstiger ausfallen und hätte den Nachteil, dass weiterhin alte Pumpen eingebaut wären.

Mit neuen Pumpen, die auf ein nur alle 20 Jahre auftretendes dreißigminütiges Starkregenereignis ausgelegt sind, könne das anfallende Wasser sogar gegen ein HQ100-Hochwasser in die Donau gedrückt werden, also gegen ein Hochwasserereignis, wie es nur alle 100 Jahre auftritt. Außerdem sei bei den neuen Pumpen des Herstellers Köster eine zerstörungsfreie Wartung möglich. Das bisherige Pumphaus bliebe erhalten.

Laut Kostenschätzung sind für die Baukosten 450.000 Euro anzusetzen, die elektrische Ausrüstung kostet 105.000 Euro, Nebenkosten fallen in Höhe von 95.000 Euro an. Oswald empfahl, das Büro Wassermüller zeitnah mit der Ausführungsplanung und den Ausschreibungen zu beauftragen. Dann könnte im März die Angebotseröffnung erfolgen, die Vergabe wäre für April vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Lieferzeit würde der Einbau im kommenden Oktober erfolgen. Bürgermeister Achim Gaus ging davon aus, dass nach Einbau der neuen Pumpen keine Überflutungen mehr zu erwarten sind. Er bat das Gremium, dem Gemeinderat die Beauftragung der Ausschreibung der Arbeiten zu empfehlen. Der Gemeinderat tagt am 20. November.

Anhand anschaulicher Fotos erläuterte Andreas Heinze, stellvertretender Amtsleiter im Stadtbauamt, die Notwendigkeit der Sanierung des nördlichen Baukörpers der Schillerschule. Ursache für Wasserschäden in den letzten Jahren sei der schlechte Zustand der Dachabdichtung. Die Betumen-Dachschindeln sind wellig und brüchig. Der Wind könne sie anheben, weshalb Regenwasser ins Gebäudeinnere eindringt. Entsprechend des Vorschlags von Statiker und Zimmermann empfahl Heinze die Aufbringung von Holz-Deckenelementen. Darauf könne eine Gefälledämmung samt Abdichtung aufgebracht werden. Die geplante Photovoltaikanlage könne aufgesetzt werden. Die im Frühjahr als Notmaßnahme aufgebrachte Silofolie habe seither verhindert, dass Wasser in die Klassenräume eindringen konnte.

„Ein weiterer Schwachpunkt des Gebäudes sind die nordseitigen Holzfenster“, so Heinze. Die Wärmedämmung entspreche nicht heutigen Standards. Problematisch seien die vor langen Jahren eingebauten Schwingfenster auch insoweit, als ihre Konstruktion eine erhöhte Quetsch- und Absturzgefahr in sich berge. Heinze empfahl, den Einbau einer Holz-Alu-Fensterkonstruktion mit einem Mix aus Öffnungsflügel und Festverglasung. „Als letzte Maßnahme wird die Terrasse, die die Dachfläche für die im Erdgeschoss herausstehenden Werkräume bildet, neu gedämmt und abgedichtet“, erklärte Heinze, der die Maßnahmen in den Osterferien beginnen möchte.

Eine weitgehende Fertigstellung solle in den Pfingst- und Sommerferien erfolgen. Ganz ohne Störung des Schulbetriebs werde man aber nicht auskommen. Die Sanierungskosten gab Heinze mit 937.874 Euro an, die PV-Anlage schlägt mit 240.000 Euro zu Buche. Vom Ausgleichstock wurden 130.000 Euro bewilligt, aus dem Förderprogramm für Schulsanierung weitere 417.000 Euro. Der Technische Ausschuss stimmte auf Vorschlag von Bürgermeister Gaus der Planung zu und empfahl dem Gemeinderat, der Beauftragung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie der Ausschreibung der erläuterten Maßnahmen zuzustimmen.