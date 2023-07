Essen und Unterhaltungsprogramm, Hitze und Abkühlung, Süßes und Deftiges aus Asien und Europa — das hatte der dritte Streetfoodmarkt in Erbach zu bieten. Drei Tage lang konnten sich die Erbacher auf dem Marktplatz ganz unterschiedlichen Genüssen hingeben. Sieben Essenswagen plus Getränkestand und Kinderkarussell rahmten den Platz mit ausreichend Sitzmöglichkeiten ein. Für Musik, Kinderbelustigung und Tanzshow wurde gesorgt.

Mit großem Andrang startete der Markt am Freitagnachmittag, sagte Nicola Di Maso. Er veranstaltete mit Dalibor Topalovic und Mario Katic den Markt. Ihre Firma heißt „Mahlzeitevents“. Bis zum Sonntag durften die Besucherinnen und Besucher verschiedene internationale Gerichte probieren, darunter Speisen aus Indien und Sri Lanka. Die sommerliche Hitze hemmte am Folgetag den großen Zulauf bis endlich durch ein paar graue Wolken etwas abendliche Abkühlung eintrat. Die Veranstaltung war in den Sommer verlegt worden, nach etwas widrigen Bedingungen im vergangenen September.

Die Diskjockeys „DJ Vinblack“ und „DJ Dee Rock“ sorgten für den musikalischen Rahmen. Am Sonntag spielte „Luca Acoustic Pop“ und es gab eine Tanzshow von „Eclat“. „Dee Rock“ legte „Electro House“ auf.

Neben dem DJ–Pult macht sich Friseur Burak Dinc an die Arbeit. Sein Friseurgeschäft grenzt direkt an den Festplatz an der Erlenbachstraße, weshalb er sich einbrachte. Drei Models hatte Dinc eingeladen, um mit ihnen sommerliche Kurzhaarschnitte, aber auch eine Haarverlängerung vorzuführen, „natürlich ein bisschen mit Showeinlagen“, sagte der Friseur.

Auch für Kinder wurden Aktionen organisiert. Es wurden Shows mit Riesenseifenblasen aufgeführt. Der Clown und Zauberer „Payasito Benyi Balloon“ trat auf. Außerdem gab es ein Kinderkarussell.