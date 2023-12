Stadtbücherei Erbach zeigtAusstellung „Magie der Nacht“

Die dunklen Tage des Winters nützt der Verein Erbacher Foto-Freunde-Forum-50 plus für sein Ausstellung „Magie der Nacht“ in der Stadtbücherei Erbach. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 7. Dezember, um 19 Uhr eröffnet und umfasst ausschließlich Aufnahmen, die unter anderem auch in Erbach in der Nacht entstanden sind. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von Andreas Wagner an der Gitarre. Herzliche Einladung an alle Interessierten. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung endet am 7. Februar 2024 und ist ausschließlich zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zugänglich.