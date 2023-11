Stadtbaumeisterin Dolderer nach 26 Jahren verabschiedet

Der Erbacher Bürgermeister Achim Gaus hat in der Gemeinderatssitzung nach 26 Jahren Stadtbaumeisterin Sandra Dolderer verabschiedet, die eine neue Stelle außerhalb der Verwaltung antritt. Gaus bedauerte, dass mit dem Weggang der langjährigen Mitarbeiterin der Stadtverwaltung großes Wissen und viel Erfahrung verloren gehen. Beschlossen wurde im Rat die Ausschreibung der Sanierung des Regenwasserpumpwerks Häckle sowie die Sanierung und Aufwertung des nördlichen Baukörpers der Schillerschule

Entsprechend einer Empfehlung des Technischen Ausschusses (TA) hat der Gemeinderat dem Entwurf zur Sanierung des Regenwasserpumpwerks Häckle mit seiner mobilen Netzersatzanlage zugestimmt. Mit der Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie der Vorbereitung der Ausschreibung sollen das Büro Wassermüller aus Ulm und das Büro Conplaning aus Ulm beauftragt werden. Kernmaßnahme ist der Austausch der Pumpen, um eine Wassermenge von 1837 Liter pro Sekunde abzupumpen. Auch müssen die Elektrischen Anlagen an den Stand der Technik angepasst werden. Dazu gehört u.a. die Schaffung einer Vorrichtung zum Anschluss eines Notstromaggregats.

Das Gremium folgte gleichermaßen einer Empfehlung des TA im Hinblick auf die Sanierung der Schillerschule. Insoweit soll der nördliche Baukörper mit Fachräumen, Lernbüros und Klassenzimmern umgebaut und saniert werden. Neben der Erneuerung der Dachabdichtung und dem Einbau einer Photovoltaikanlage auf der sanierten Dachfläche ist der Austausch der nordseitigen Holzfenster Inhalt der Maßnahme, um eine zeitgemäße Wärmedämmung des Gebäudes zu gewährleisten. Ferner wird die Terrasse, die die Dachfläche für die im Erdgeschoss herausstehenden Werkräume bildet, neu gedämmt und abgedichtet.

Am Ende der Sitzung verabschiedete Bürgermeister Gaus nach 26 Jahren die 52-jährige Stadtbaumeisterin Sandra Dolderer. Sie verlässt die Verwaltung, um neuen beruflichen Herausforderungen nachzugehen. Am 1. Januar 1998 war Dolderer als Ortsbaumeisterin nach Erbach gekommen. Gaus würdigte die Leistung seiner scheidenden Mitarbeiterin und nannte zahlreiche Projekte, an denen sie beteiligt war, so im Bereich der Kindergärten und Schulen, die Erweiterung der Kläranlage, die Wasserversorgung, den Hochwasserschutz, den Breitbandausbau und nicht zuletzt die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie die Sanierung der Erlenbachstraße. Auch die Einrichtung der Kreisverkehre in Erbach habe Sandra Dolderer federführend begleitet, Erbach sei dadurch von „Ampelbach“ zu „Kreiselbach“ geworden. Obwohl sie nur in Teilzeit angestellt war, habe Dolderer ein enormes Arbeitspensum geleistet und auch über ihr eigentliches Aufgabengebiet hinaus wertvolle Vorschläge eingebracht. Ihr Weggang hinterlasse in der Stadtverwaltung eine sehr große Lücke. Der Rathauschef überreichte der 52-Jährigen Blumen und einen Geschenkkorb.

Vertreter der Fraktionen kamen zu Wort: So bescheinigte Constantin Freiherr von Ulm-Erbach (CDU) Sandra Dolderer, dass sie architektonische Spuren in Erbach hinterlassen habe. Dolderer selbst dankte den Gremien für die gute Zusammenarbeit. In ihrer Zeit habe der Gemeinderat auch einige mutige Entscheidungen getroffen. Doch nun sei es an der Zeit, beruflich etwas anderes zu machen, so die langjährige Stadtbaumeisterin.