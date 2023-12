Spielzeit des Erbacher Laientheaters beginnt

Am Vortag zu Silvester beginnt mit der kostenlosen Familien- und Seniorenaufführung die nächste Spielzeit des Laientheaters in Erbach. Auf die Bühne kommen in einer amüsanten Komödie allerhand Vergehen. Das Stück heißt „Eine Sprachbox namens Alessa“, und diese Sprachbox ist an den Verwirrungen und Spannungen, die entstehen, nicht unschuldig. Unschuldig sind in diesem Stück eigentlich wenige Akteure.

Die Handlung dreht sich um ein ganz unterschiedliches Einbrecherduo (Patrick Häußler, Manuel Nakowitsch). Der eine gibt sich schlau, der andere dümmlich, was natürlich heiter werden kann. Im ausgewählten Einbruchsobjekt wohnte ein Ehepaar, das sich gegenseitig betrügt. Beide wollen angeblich alleine in den Urlaub fahren, doch kommen Edith und Elmar Hoppenstedt (Elke Wind, Markus Magg) jeweils mit ihrer heimlichen Liebschaft (Manuela Junginger, Michael Schiedel) ins Haus zurück, um eine möglichst ungestörte Zeit zu verbringen.

Dann gibt es da noch Tante Gieschen (Barbara Karg-Wyrwoll). Das zeitweise Zuschauen bei einer Probe zeigte bereits, dass Tante Gieschen ein Schatz für Laientheaterfans ist. Das neugierige Tantchen scheint Meisterin im Wortverdrehen zu sein und verfügt über eine unsichtbare Mechanik, die sie bei freundlicher Begleitung zur Haustür doch wieder im Wohnzimmersessel ankommen lässt. Schließlich sorgt sich das Tante Gieschen um ihren Neffen Elmar und möchte sich kümmern und schaut daher ohne Auftrag im angeblich verwaisten Haus nach dem Rechten, wo aber, wenn auch unerkannt voneinander, die ganze Bagage versammelt ist.

Mit Gieschen kommt eine ängstliche Freundin (Heike Pittag) mit. Als der Erbtante selbst mulmig wird, schaltet sie die Polizei ein. Ein Polizist (Christoph Gerber) rückt an. Immer wieder wird Sprachbox Alessa zufällig aktiviert, was die Konfusion steigert. Ihre Stimme bezieht die Sprachbox von Alina Piskun. Die 18-Jährige gehört zu den neuen Mitgliedern in der Theatergruppe. Neu dabei ist außerdem der 27-jährige Michael Schiedel, der den jungen Liebhaber spielen darf. Regie führt in diesem Jahr Corinna Duckek. Das Textbuch bezog die Amateurtheatergruppe des TSV Erbach vom Theaterverlag Rieder. Autorin der Komödie in drei Akten ist Beate Irmisch. Stets den Überblick bewahren muss als Souffleuse Ulrike Pösger-Dicknöther.

Eintrittskarten für die Theatervorstellungen gibt es im Vorverkauf in der Erlenbachstraße 110 im Hofladen Magg (Dienstag, Mittwoch und Samstag von 8.30 bis 13 Uhr, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 18 Uhr). Vier Aufführungen sind vorgesehen: Kostenlos ist der Eintritt und ohne Reservierungsmöglichkeit zur Familien- und Seniorenvorstellung am Samstag, 30. Dezember, um 15 Uhr mit Kaffee, Kuchen und Saitenwürstchen, bewirtet vom TSV-Ausschuss. Zehn Euro sind zu den drei Abendvorstellungen, jeweils um 19 Uhr, am Samstag, 6., Freitag, 12., und Samstag, 13. Januar, zu bezahlen, bewirtet von den Fußball-Aktiven, der Fußballjugend beziehungsweise der Fußball-AH.

Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.tsverbach-theater.de