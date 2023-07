So viele Besucher wie noch nie

Ein Besucherrekord stellte sich beim Erbacher Brandschutztag ein. Nach fünf Jahren pandemiebedingter Pause fand dieser am Sonntag in und um die Feuerwache an der Heinrich–Hammer–Straße statt. Unzählige Biertischgarnituren waren in der Fahrzeughalle und auf dem Vorplatz aufgestellt. Eine ständige Warteschlange zeigte sich am Drehleiterwagen mit Korb, um von oben das Festgeschehen zu beobachten.

Die Besucherzahl wurde von Abteilungskommandant Uwe Steinle und Altersabteilungskommandant Helmut Enderle auf mindestens 2000 Menschen geschätzt. Passend zur Hitzewelle gab es spritzige Übungen für den Nachwuchs. Zu jeder vollen Stunde gab es Vorführungen zur Brandbekämpfung. Mehrfach wurden unter den Augen hunderter Zuschauer die Auswirkungen von Fettbränden in der Küche dargestellt. Dafür war die Räumlichkeit auf der Wiese nachgebaut, wo eine Schaufensterpuppe in Mitleidenschaft gezogen wurde. Feuerlöschübungen fanden statt, nach denen die Besucher auch mal selbst löschen durften.

Gesamtkommandant Matthias Remlinger moderierte die Schauübung der Jugendfeuerwehr und erinnerte an eine flächendeckende Information in den Kindergärten und vierten Schulklassen über das richtige Verhalten bei Brand. Kinder müssten die Wohnadresse kennen, um rasche Hilfe am Notruf verständigen zu können, verdeutlichte der Gesamtkommandant. Die Kinder wurden informiert, sich eilig ins Freie zu retten, Kuschel– und Haustiere zurückzulassen. „Die Katze wird von der Feuerwehr gerettet“, sagte Remlinger.

Rund 100 Helferinnen und Helfer waren den Tag über im Arbeitseinsatz, bewirteten und räumten Geschirr ab, um den Gästen einen stets angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. Kleine und größere Speisen waren im Angebot. Kurz vor 17 Uhr ging ein Alarm ein, der zwei Einsatzfahrzeuge zu einem Flächenbrand nach Weidach ausrücken ließ. Ein Feuer auf einem abgeernteten Getreidefeld musste gelöscht werden, was den Wehrleuten rasch gelang.

Der große Erbacher Feuerwehrfuhrpark wurde am Brandschutztag auf der benachbarten Wiese ausgestellt. Hier beantworteten Kameraden verschiedener Abteilungen Fragen zum neuen Einsatzleitwagen, einen Mercedes–Transporter, der vom äußeren Erscheinungsbild einem Mannschaftstransportwagen ähnelt. Dieser Einsatzleitwagen enthält zur Unterstützung der Einsatzleitung zum Beispiel einen integrierten Funktisch, eingebaute Durchsageanlage, Gefahrgutkarten, Beleuchtungs– und Funkmast. Es sei das derzeit modernste Fahrzeug im Alb–Donau–Kreis, sagte Abteilungskommandant Steinle.

Am kommenden Wochenende findet der sogenannte „Berufsfeuerwehrtag“ in Erbach statt. Dabei will die Jugendfeuerwehr mit Übernachtung in der Wache wie eine Berufsfeuerwehr agieren und verschiedene Einsätze bewältigen. Zentral wird der Feuerwehrnachwuchs aus der Kernstadt und den Teilorten an der Heinrich–Hammer–Straße 112 ausgebildet.