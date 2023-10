Senioren verlängern Saison nach Schließung des Badeseegeländes

Haben es Gemeinderatssitzungen regelmäßig an sich, sachlich zu verlaufen und eigentlich nichts zu lachen zu bieten, ergab sich kürzlich in Erbach doch einmal einer dieser raren Gründe zur Erheiterung. Es ging um den Badesee, das umzäunte Gelände der Stadt und ungebetene Gäste nach Ende der Saison. Personen hätten sich eingeschlichen, müssen vermutlich über den Zaun geklettert oder durch Schlupflöcher gehuscht sein. Wer automatisch an Jugendliche in der Dunkelheit bei einer Mutprobe dachte, wurde bald eines Besseren belehrt. Eine Rathausmitarbeiterin sprach von 75- und 80-Jährigen, die im verschlossenen Badeseegelände gesichtet worden seien, was Gelächter auslöste ‐ auch der mehr als verwunderte Ton, dass solch ein Verhalten ausgerechnet von dieser Altersgruppe an den Tag gelegt werde. Na ja, zurückgerechnet sind es eben 68er. Evelyne Wilderotter-Hirsch (Grüne) hatte das Thema angeschnitten. Sie erkundigt sich, ob das Badeseegelände künftig über das bisherige Saisonende hinaus an schönen Tagen möglichst geöffnet werden könnte. Praktisch nein, erklärte Bürgermeister Achim Gaus. Es habe mit Verträgen zu tun, die kurzfristig nicht einfach verlängert werden könnten, zum Beispiel für die Reinigung. Gaus meinte bezüglich gesichteter Personen auf der Liegewiese urteilsmildernd, diese müssten nicht unbedingt widerrechtlich eingedrungen sein, sondern könnten vom anderen Ufer herüber geschwommen sein. Er meint damit wohl ganz fitte 68er.