Reparaturcafé begrüßt 1000. Besucher

Nach anderthalbjährigem Betrieb hat das Reparaturcafé in Bach den 1000. Besucher mit reparaturbedürftigem Mitbringsel gesehen. Paul Roth konnte als Initiator des Reparaturcafés den Erbacher Martin Bringazi begrüßen, der ein defektes Handrührgerät mitbrachte. Sofort nach den Anmeldeformalitäten des Gerätes machten sich die fleißigen Arbeiter daran, den Fehler am Gerät zu untersuchen, um bald schon die Reparaturfähigkeit zusagen zu können.

Für Martin Bringazi war es der zweite Besuch in der Geschichte des Reparaturcafés, das sich an der Einmündung der Donaurieder in der Hauptstraße befindet. Beim ersten Besuch ging es um einen Akkuschrauber, der auch hätte repariert werden können. Allerdings war das Ersatzteil zu teuer. Diesmal geht es um ein durchgebranntes Kabel, was einfacher zu beheben sei, allerdings nicht sofort am Freitag in den drei Öffnungsstunden von 15 bis 18 Uhr geschehen konnte, aber bald erledigt sein wird.

Reparaturcaféinitiator und Alt-Bürgermeister Paul Roth freute sich über das Wiedersehen mit Martin Bringazi. Er kannte den 1000. Besucher ebenso wie die 1001. Besucherin. Bringazi arbeitete zu Roths Zeit im Erbacher Rathaus in der Finanzverwaltung und ist nun in Neu-Ulm angestellt. Fatiha Janvier aus Ringingen wirkte im Partnerschaftskomitee und als Übersetzerin bei den Treffen mit Bewohnern der französischen Partnerstadt mit. „Das war nicht abgesprochen“, betonte Roth zum jetzigen Wiedersehen. Schließlich gab es auch gar kein Geschenk für den 1000. Reparaturcafénutzer, sondern lediglich die Zusage, das Gerät möglichst bald repariert zurückgeben zu wollen, und das natürlich kostenlos, wobei eine freiwillige Spende möglich ist. Bei der Ringingerin geht es um einen Airfryer (Luftbräter) mit Wackelkontakt. Die 999. Besucher kamen übrigens aus Oberdischingen mit einer alten Nähmaschine mit defektem Pedal. Bringazi schätzt an der Einrichtung den Nachhaltigkeitsgedanken.

Im Reparaturcafé herrschte am Tag mit dem 1000. Nutzer wie eh und je geschäftiges Treiben wie in einem Bienenstock. Vorwiegend Männer waren anwesend und widmeten sich den Arbeiten an Geräten und auch am Computer. Mancher sei schon weit vor der Öffnungszeit erschienen, um die Arbeit zu starten. Dass hier alle freiwillig und gerne sind, ist spürbar. Ganz stolz sind die Mitarbeiter auf einen 3D-Drucker, um kleine Kunststoffteile selbst zu erschaffen. Der Drucker half beispielsweise bei der Reparatur von Druckknöpfen für einen Koffer und Wasserkocher sowie bei der Herstellung eines Gehäuses für ein elektronisches Bauteil. Ein Nutzer aus Seißen hatte den Reparaturcaféleuten den 3D-Drucker mit den Worten überlassen, „wenn ihr ihn reparieren könnte, dürft ihr ihn behalten“. Sie konnten. Jetzt erledigt dieser wertvolle Aufgaben.

1000 Nutzer seit der Eröffnung im Frühjahr 2022 bedeutet rund ein Dutzend Nutzer pro Öffnungstag. Ferien macht das Reparaturcafé nicht. So wird das auch wieder über Weihnachten und den kommenden Jahreswechsel sein, informierte Klaus Burkhardtsmaier aus Ringingen, der zur Gründungsmannschaft des Reparaturcafés gehört, das organisatorisch zum Erbacher Forum 50plus gehört. Zur Statistik teilt Burkhardtsmaier mit, dass es im laufenden Jahr 609 Aufträge gab, wobei 422 Reparaturen erfolgreich verliefen. Rückblickend auf 2022 konnte er mitteilen, dass die Rangliste der gebrachten Gegenstände und Geräte wie folgt aussieht: Haushalt, Unterhaltungselektronik, elektrische Werkzeuge, Gartengeräte, Nähmaschinen, Freizeit/Spielzeug, Fahrräder, PC/Drucker/Fax, Textil, Handy und sonstiges. Männer und Frauen tun in vier Teams Dienst, insgesamt arbeiten 29 Personen im Reparaturcafé.