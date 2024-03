Rentner fährt mit Auto gegen Mauer

Für einen Senioren endete die Fahrt in Erbach-Ringingen am Samstag an einer Mauer. Dies teilt die Polizei mit.

Kurz vor 19 Uhr fiel der 85-Jährige durch seine Fahrweise auf. In der Ortsstraße bog der Fahrer des Opel nach rechts in die Blaubeurer Straße ab. Dabei fuhr er über die dortige Verkehrsinsel. In weiterer Folge stieß er gegen eine Betonmauer und kam dort zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt der 85-Jährige leichte Verletzungen. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt ermitteln.