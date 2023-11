Rat bestätigt Wahl der Ringinger Feuerwehrführung

Der Kommandant der Erbacher Feuerwehr wird voraussichtlich auch künftig auf ehrenamtlicher Basis arbeiten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag der Wahl von Sebastian Jurrat zum Ringinger Abteilungskommandanten sowie von Felix Jurrat und Jochen Klöble zu seinen Stellvertretern zugestimmt. Thematisiert wurden im Rat auch die Umnutzung des Alten Rathauses sowie die Beauftragung der Projektsteuerung und Planung für den Rathausneubau.

Erbach bekommt einen Rathausneubau. Entsprechend einer Juryempfehlung hat der Gemeinderat die Auftragsvergabe bezüglich der Projektsteuerung und Planung inklusive Abbruch und der besonderen Leistung der „Interimslösung“ an das Ulmer Büro Projektlotse beschlossen. Zudem hat sich der Gemeinderat mit dem Schicksal des ortsbildprägenden Altbaus des Rathauses befasst. Aufgrund fortschreitender Setzungen wurde mittels Verpresspfählen nachgegründet und so das Gebäude in seinem Bestand gesichert. Dies wurde vom Land mit gut einer halben Million Euro gefördert. Voraussetzung für die Unterstützung im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms war eine langfristige Nutzungsperspektive. Um die Förderung nicht zurückbezahlen zu müssen, und wegen der Eingriffe in Substanz und Technik des Altbaus bei der Verwirklichung des Neubaus macht man sich in Erbach seit längerem Gedanken zur künftigen Altbaunutzung.

Angeboten hat sich, insbesondere seit dem Vorliegen des Siegerentwurfs für den Neubau, die Ansiedlung einer weiteren publikumswirksamen öffentlichen Funktion an zentraler Stelle. Von der Stadtverwaltung wurde die Nutzung für die Stadtbücherei beziehungsweise eine Mediathek ins Auge gefasst. Bürgermeister Achim Gaus argumentierte, „die Bücherei hätte damit die Möglichkeit, vom jetzigen wenig attraktiv gelegenen und befristet angemieteten Standort direkt ins Stadtzentrum zu wechseln“. Er sprach wegen der neu entstehenden Tiefgarage auch verkehrstechnische Synergieeffekte an. Das Büro „Drei Architekten“, das aus dem Wettbewerb für das neue Rathaus als Sieger hervorgegangen ist, hat nach einer Untersuchung des Raumangebots festgestellt, dass die Mediathek im Alten Rathaus untergebracht werden könnte. Auch steht eine Förderquote von 54 Prozent der förderfähigen Kosten im Raum, da eine Mediathek in die Sonderförderung „Soziale Integration im Quartier“ fallen würde. Diese Förderung würde nicht auf die Förderung der Stadtsanierung angerechnet. Der Rathauschef ging davon aus, dass die Antragsfrist im Juni 2024 auslaufen wird: „bis zu diesem Zeitpunkt ist gegebenenfalls ein Förderantrag mit entsprechendem Konzept und Planungsunterlagen einzureichen“.

Bürgermeister Gaus empfahl daher, die Leistung der Objektplanung öffentlich auszuschreiben. Die Ausschreibung, so der Rathauschef, sollte vom Büro Projektlotse für den Angebotspreis von 3250 Euro brutto durchgeführt werden. Die Kosten für den Umbau belaufen sich nach aktueller Schätzung auf 1,5 Millionen Euro. Einstimmig ist der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt.

An der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im Ortsteil Ringingen wurden erneut Sebastian Jurrat zum Abteilungskommandanten und Felix Jurrat zum zweiten stellvertretenden Abteilungskommandanten gewählt. Der bisherige erste Stellvertreter Markus Völk war nicht mehr angetreten, da er im Juni zum zweiten stellvertretenden Gesamtkommandanten gewählt wurde. Jochen Klöble wurde zum neuen ersten stellvertretenden Abteilungskommandanten gewählt. Der Gemeinderat hat der Wahl zugestimmt. Bürgermeister Achim Gaus hat den Gewählten die jeweilige Urkunde überreicht.

Kenntnis genommen hat das Gremium von einer umfangreichen Sachdarstellung zur Frage, ob der Gesamtkommandant auch künftig ehrenamtlich tätig sein soll. Einbezogen in die Überlegungen wurde auch die Ansicht der Feuerwehrkameraden. Neben der Möglichkeit eines hauptamtlichen Kommandanten wurde auch die Möglichkeit eines ehrenamtlichen Kommandanten vorgestellt, der künftig entlastet wird. Die Entlastung könnte im Wege einer Personalunion mit einem Vollzeitsachbearbeiter umgesetzt werden. Nachdem der Ausschuss die ehrenamtliche Variante favorisiert hat, soll diese weiterverfolgt und im neuen Jahr dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden.