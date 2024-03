Neuer Kommandant und neuer Gerätewagen

Die Stadt Erbach freut sich gemeinsam mit ihrer Feuerwehr über einen neuen Gerätewagen Logistik (GW-L1). Das Fahrzeug wurde vor der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Erbach am 22. März in Bach gesegnet und damit in den Dienst gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtvberwaltung.

Die Ehrenamtlichen haben den Umbau des gebraucht beschafften Fahrgestells zum Einsatzfahrzeug in Eigenleistung geplant und durchgeführt. Bürgermeister Achim Gaus hob das herausragende Engagement der Feuerwehrfrauen und -männer hervor: „Es verdient meine höchste Anerkennung und Respekt, dass die Mitglieder unserer Feuerwehr neben ihrem ohnehin fordernden regulären Dienst viele Abende und Wochenenden geopfert haben um in Eigenleistung dieses Fahrzeug aufzubauen. Das ist außergewöhnlich und ich danke allen Helfern ganz herzlich dafür.“

Mithilfe des GW-L1 können die Gerätewarte künftig alle innerdienstlichen Transport und Logistikaufgaben sicher bewältigen. Darüber hinaus kann der Gerätewagen auch im Einsatzfall Logistikaufgaben übernehmen.

Im Anschluss an die Fahrzeugweihe hat die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Erbach stattgefunden. Neben Ansprachen, zahlreichen Beförderungen und Ehrungen haben in diesem Jahr wieder Wahlen stattgefunden. Als Vertreter der Feuerwehrabteilung Bach im Gesamtausschuss wurde Florian Vogt mehrheitlich gewählt. Er rückt damit für Christoffer Walcher nach, der seit seiner Wahl zum Abteilungskommandant in Bach im Januar ein festes Mitglied im Gesamtausschuss ist.

Zum neuen Feuerwehrkommandanten wurde Markus Völk gewählt. Der bisherige stellvertretende Kommandant wird Nachfolger von Matthias Remlinger. Dieser hat sich nach der erfolgreich durchgeführten Organisationsuntersuchung und -entwicklung zur Ableitung des künftigen Ressourcenbedarfs und Optimierung der internen Organisationsstruktur dazu entschieden sein Amt vorzeitig niederzulegen. Damit gibt er das Amt nach sechs Jahren nun an Markus Völk weiter, der gemeinsam mit seinen Stellvertretern Jens Krämer und dem ebenfalls frisch gewählten Niklas Lengl eine zukunftsfähige Feuerwehr Erbach übernimmt.