Neue Jugendleiterin beim MV Ringingen

Mit einem ordentlichen Gewinn aus dem Festjahr 2023 startet der Musikverein Ringingen in ein wiederum arbeitsreiches Jahr. Ein weiterer Anbau an das Musikerheim ist geplant, um den Bewirtungsbereich insbesondere für das viertägige Herbstfest zu verbessern. Außerdem werden die Holzfenster im Altbau ausgetauscht und ein Solarmodul aufs Dach gebaut. Voraussichtlich soll die Fassade einen neuen Anstrich bekommen, hieß es in der Hauptversammlung am Wochenende. Das nächste Jahreskonzert findet am Samstag, 9. März, unter dem Motto „Götter und Könige“ statt. In der Jugendkapelle hat sich eine Neuerung ergeben, die bald weitere Entscheidungen verlangt.

Vereinschef Joachim Trapp macht nach den Wahlen vom Wochenende mit fast der identischen Führungsmannschaft weiter. Neue Jugendleiterin ist jetzt Luisa Held. Nach acht Jahren hörte Daniel Höcker auf, um den Beisitzerposten von Sascha Schikotanz zu übernehmen. Höcker wurde auch für acht Jahre als Jugendkassier gedankt und die stets neue Erfindung der Jugendarbeit in der Coronazeit. Sascha Schikotanz gibt das Amt nach 23 Jahren ab. Er habe unter anderem für bahnbrechende Neuerungen im Barbetrieb gesorgt. Von ihm stammt die Idee, hinten vorzuschenken und vorne zu verkaufen. Nach 32 Jahren beendet Karl Holzmann seine Mitarbeit als Beisitzer. Er erbrachte beim Musikerheimanbau die meisten Arbeitsstunden, übernahm Hausmeisterdienste und erledigte den Getränkeeinkauf. Die Werbeschilder fürs Herbstfest will er aber weiterhin anbringen. Holzmann wird im Ausschuss von Leonie Füller ersetzt.

Bei krankheitsbedingter Abwesenheit wurde Joachim Trapp wiedergewählt. Die Sitzungsleitung übernahm sein Stellvertreter Thomas Felk. Als Wahlleiter fungierte traditionell der Sportvereinsvorsitzende. Aus dem jetzigen SV-Spitzenduo übernahm Florian Bloching diese Aufgabe, der sich schon auf das 48. Herbstfest freut, das beide Vereine im September ausrichten. Erfolgreich ihrer Wiederwahl stellten sich Schriftführer Daniel Patan und die drei Beisitzer der passiven Mitglieder Christian Thiele, Johannes Braun und Bruno Held. In der Probe waren als Besitzer für die aktiven Mitglieder Lukas Stöferle, Philipp Stöferle und Berthold Stöferle bestätigt sowie Höcker und Füller erstmals gewählt worden.

Das Darlehen belief sich nach Tilgung von 7000 Euro zum Jahresanfang 2024 noch auf 16.000 Euro. Aufgrund der Niedrigzinsen kam trotz guter Kassenlage keine Sondertilgung infrage, informierte Kassier Steffen Harter. Ende 2023 bestand der Musikverein Ringingen aus 283 Mitgliedern, was ein Plus von zehn Personen bedeutet. Im Berichtsjahr waren aber auch fünf Personen gestorben. Der Hauptkapelle gehörten 79 Personen an. 22 Blockflötenkinder lernten bei Franziska Braunsteffer das Spiel auf diesem Einstiegsinstrument. Zehn hörten nach zweijähriger Lernzeit auf. Fünf neue werden im Frühjahr erwartet, auch drei Neue fangen im Frühjahr mit Schlagzeug, Trompete und Klarinette an. 30 Kinder nahmen im Berichtsjahr Einzelunterricht. Fürs Gesellige gab es ebenfalls Zeit. Die Erwachsenen besuchten eine Brennerei, die Albspitze und das Kreismusikfest in Gammertingen. Die Jugend war im Kletterwald und in Beiningen beim Grillen. Außerdem fand ein Probenwochenende mit einer Übernachtung in Beiningen statt.

Die Jugendkapelle vom Hochsträß hat sich vergangenen April mangels Dirigent mit der Jugendkapelle Ringingen zusammengetan. Aber vorerst gilt die Zusammenarbeit als Projekt, um nach einjähriger Erprobung über den weiteren Weg zu entscheiden. Diese Entscheidung steht nach dem Ringinger Jahreskonzert an. Gemeinsame Auftritte hatte die Jugend beim Bacher Gartenfest mit ihren unterschiedlichen Vereins-T-Shirts. Sie traten beim Schinderwasenfest in Beiningen auf und im Dezember beim Jahreskonzert des Musikvereins Hochsträß. Jugendleiterin Luisa Held wird von der Ringinger Jugenddirigentin Julia Schaible bei der Betreuung der Jungmusikanten unterstützt, wurde in der Hauptversammlung betont.

24 Auftritte fanden im vergangenen Jahr statt und 51 Proben. Beste Probengänger war Nicole Schaible, Simon Stöferle, Franziska Braunsteffer und Thomas Felk. Heuer zählt die Hauptkapelle 68 Aktive und sieben Pausierende. Etliche Musiker hörten auf, und ein Rückkehrer stellte sich ein. Vor dem nächsten Jahreskonzert kommt für zwei Tage ein Profidirigent eines Sinfonieorchesters zur Probenarbeit nach Ringingen.