Die Kinder und wie sie sich am besten entwickeln — das war ihm immer das Allerwichtigste. In den 26 Jahren als Leiter der Schillerschule in Erbach setzte er sich stets für Verbesserungen zu ihren Gunsten ein. Ende des Monats geht Karl Nusser in den Ruhestand. Am Dienstag wurde er in der Erlenbachhalle feierlich verabschiedet.

Schüler verabschieden sich von Schulleiter

„An der Schule hat man sich mit Ihnen sehr, sehr wohl gefühlt“, sagte Schülersprecherin Ilma am Rednerpult und sie betonte, dass sie für alle Schüler spreche. Ihre Wertschätzung für ihren scheidenden Schulleiter brachte die Schülerschaft auch in mehreren Auftritten zum Ausdruck.

So haben die Schüler beim „großen ABC des Karl Nusser“ ihrem Schulleiter Eigenschaften zugeordnet — zum Beispiel C wie cool, F wie fröhlich, L wie lustig und Q wie quasselig. Aus den Dichtungen der Schüler zum Abschied ging hervor, dass sie vor allem seine gute Laune, seine Späße und Witze vermissen werden. Auch in der Mensa werde er vermisst, wo er zum Beispiel fleißig Stempel verteilte.

Fehlen würden außerdem seine „coolen Durchsagen“, die es gehäuft an den „Freaky Fridays“ während der Adventszeit gab. Außerdem hatte der Schulleiter immer etwas für die Kinder da — vor allem Fußballkarten wurden mehrmals erwähnt. Alles in allem merkte man den Schülern an, dass sie ihren Karl Nusser wirklich doll vermissen werden. „Es fühlt sich fast so an wie der Weltuntergang“, texteten sie.

1997 kommt Nusser an die Schillerschule

In Ulm kommt er auf die Welt, hier lebt er auch noch immer. Nach dem Studium und Referendariat arbeitet er zunächst für seine Heimatstadt im Bereich Sozialhilfe. Dann wird Karl Nusser Lehrer an der Ulmer Spitalhofschule, wo er zum ständigen Vertreter wird, bevor er 1997 die Aufgabe des Rektors an der Erbacher Schillerschule übernimmt.

„Er hat den Schulstandort Erbach wirklich geprägt“, bescheinigte ihm Schulrat Thomas Hilsenbeck vom Staatlichen Schulamt Biberach in seiner Rede. „Es geht an der Schillerschule eine Ära zuende.“ Eigenschaften, die er aus Karl Nussers Akte zitierte, sind unter anderem: geradlinig, offen, überdurchschnittlich engagiert, große Geduld und Gelassenheit, kritisch–konstruktiv und auch kreativ.

Nusser machte mit der Schule mehrere Veränderungen mit

Während des Vierteljahrhunderts, in dem Karl Nusser die Geschicke der Schillerschule leitete, wandelte diese sich von der Grund– und Hauptschule zur Werkrealschule und später zur Gemeinschaftsschule. Außerdem wurde die Ganztagsgrundschule in Wahlform eingeführt.

Mit Ihnen war es nie langweilig. Erbachs Bürgermeister Achim Gaus

Und natürlich war Karl Nusser, der seit 2005 auch der geschäftsführende Schulleiter im Erbacher Bereich ist, ebenso in den Corona–Jahren der Kapitän, der das Ruder in stürmischen Zeiten in Händen hielt. Viele Baustellen und Sanierungen hat der 65–Jährige zudem in den Jahren begleitet. Mit den bereits getätigten Vorbereitungen für den Neubau der Grundschule hat Karl Nusser auch den Weg in die Zukunft vorbereitet.

Thomas Hilsenbeck betonte, dass für den scheidenden Schulleiter die Kinder immer das Wichtigste sind. „Er hat auch keinen Konflikt gescheut, um für sie da zu sein.“ Der Schulrat lobte die kritischen Rückmeldungen und die Streitbarkeit des 65–Jährigen: „Er hat Verantwortung übernommen.“

Nusser führte viele Kämpfe

„Mit Ihnen war es nie langweilig“, erklärte auch Erbachs Bürgermeister Achim Gaus. Ihre Wege hatten sich vor 13 Jahren zum ersten Mal gekreuzt: Damals hatte sich auch Karl Nusser um den Bürgermeisterposten in Erbach beworben.

Achim Gaus blickte zurück auf die vielen Kämpfe, die der Schulleiter mit Leidenschaft führte: für die Entwicklung zur Gemeinschaftsschule, für die Ganztagsgrundschule und für die gymnasiale Oberstufe. Letzteres sei bis heute noch nicht geschafft und auch bei den anderen Zielen mussten Kompromisse gemacht werden.

Schulsozialarbeit hat er mit initiiert

Erbachs Bürgermeister nannte den 65–Jährigen einen „Vollblutpädagogen“ und einen „Vertreter der Bildung für alle und der Chancengerechtigkeit“. Das Thema Schulsozialarbeit habe dieser mit initiiert.

Achim Gaus bedankte sich bei Karl Nusser dafür, dass dieser „die Schillerschule vorwärts entwickelt und dafür gesorgt hat, dass sie gut für die Zukunft aufgestellt ist“. Auch Schuldekan Thomas Holm bedankte sich beim scheidenden Schulleiter, der — so hörte man — alles kreuz und quer unterrichtet haben soll — selbst Religion.

Nusser äußerte sich auch politisch

Erbach habe er zuerst über den Fußball kennengelernt, erklärte Karl Nusser in seiner Abschiedsrede. Als Linksaußen bei der TSG Söflingen habe er bei Gastspielen gemerkt: „Da geht es heiß her“. Das habe ihm imponiert und so habe er sich gesagt: „Da passt du hin.“

Wenn die AfD sagt, sie wolle etwas abschaffen, dann ist es wert, dafür zu kämpfen. Karl Nusser

Am Anfang habe er allerdings viel Gegenwind bekommen, erzählte er. Den habe es später auch vonseiten des Schulamts bei den Bemühungen für die Entwicklung zur Gemeinschaftsschule gegeben. Lauten Applaus gab es, als Karl Nusser mit Blick auf die Schulform der Gemeinschaftsschule sagte: „Wenn die AfD sagt, sie wolle etwas abschaffen, dann ist es wert, dafür zu kämpfen.“

Gerechtigkeit und gleiche Bildungschancen für alle lagen ihm schon immer Herzen — dafür legte er sich auch mal mit anderen Entscheidern an, falls nötig. Ihm sei es immer um die Sache gegangen, betonte der 65–Jährige. Die Kinder stünden für ihn stets an oberster Stelle. „Alle sind sie so, dass man sie liebhaben muss.“

Es gebe nichts Schöneres als den Kontakt und den Austausch mit ihnen. „Es ist ganz wichtig, dass man nah an den Kleinen und Großen dran ist.“ Ganz besonders bedankte er sich bei seinem Kollegium, das immer aktiv sei und eigene Ideen einbringe. „Danke, dass ihr mich so getragen und unterstützt habt.“

Nun geht es in den Ruhestand

Dass das Menschliche für ihn das Entscheidende ist, zeigte sich auch, als er mehrere Weggefährtinnen wie auch seine Frau nach vorne rief, um sich bei ihnen mit Worten von Herzen und Blumen zu bedanken.

Was er im Ruhestand macht, wisse er noch nicht, erklärte er. Er habe in der ganzen Zeit nichts aufgeschoben, sei schon immer glücklich gewesen. „Mir fehlt es an nichts.“

Schulleiter gibt Nachfolgerin bekannt

Gabriele Soldner, die bisherige Konrektorin, wird die neue Leiterin der Erbacher Schillerschule. Das gab Schulrat Thomas Hilsenbeck vom Staatlichen Schulamt Biberach während seiner Rede bei der Verabschiedungsfeier für Karl Nusser bekannt.

Es gab viel Applaus als er erklärte, Gabriele Soldner werde am Mittwoch ihre Urkunde erhalten. Zuvor hatte die Konrektorin bei der Begrüßung in der Erlenbachhalle die bisherige Aufgabenverteilung im Rektorat folgendermaßen erklärt: Karl Nusser sitze am Lenkrad, während sie als Beifahrerin die Karten und den Weg im Blick behalten müsse.

In seiner Rede wünschte der scheidende Schulleiter seiner Nachfolgerin alles Gute. Feierlich erklärte er: „Das Lenkrad gehört jetzt dir.“