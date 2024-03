Musik für Ü40er-Jahrgänge

Der Heimat- und Kulturverein Erbach lädt am Mittwoch, 30. April, ab 20 Uhr mit open end an den ortsansässigen Baggersee. Zu Gast ist die Live Band „Blu frame“ mit der Sängerin Lucy aus Dellmensingen. Präsentiert wird ein Mix der Hits aus den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse zu zwölf Euro, Parkmöglichkeiten gibt es am Stadion.

Neben Rock-Klassikern, angereichert um Schlager, werden von der Musikband auch aktuelle Titel aus den vergangenen Jahren dargeboten. Neben Partysound wird es laut Vorschau genug Musik für galataugliche Standard- und Lateintänze geben.

„Musik ist nicht einfach nur unser Hobby, es ist unsere Leidenschaft. Wir sind fünf erfahrene Musiker, die mit Spaß und guter Laune auf die Bühne gehen“, wird Bandleader Michael, der am Schlagzeug immer für den richtigen Rhythmus sorgen will, in der Pressemitteilung zitiert.

Die Konzertbesucherinnen und -besucher erwartet frühlingshafte Dekoration sowie Essen und Getränke an der Bar. Der Hauptsponsor des Konzertabends wartet mit einer Showtanzeinlage und einem „Scgutehnuppertanzkurs“ auf. Weitere Information zur Veranstaltung findet man online unter www.hkv-erbach.com und unter blu-frame.de