Mit dem Roller im Kreisverkehr gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein Rollerfahrer am Sonntag bei einem Unfall in Erbach erlitten. Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall gegen 23.45 Uhr. Ein 19-Jähriger war in der Ehinger Straße unterwegs. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr blendete ihn wohl ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Deshalb stieß er gegen den Kreisverkehr und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der junge Mann fuhr anschließend zur Unfallaufnahme zur Polizei. Das Polizeirevier Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht auch mögliche Zeugen zum Unfall, die sich telefonisch unter 0731/1883312 melden können.