Mehr Geld für Ehrenamtliche

Mit klingender Münze will Erbach seine Attraktivität steigern. Der Gemeinderat hat finanzielle Verbesserungen für Wahlhelfer, Verwaltungsmitarbeiter, künftige Gemeinde- und Ortschaftsratsmitglieder und sogar sachkundige Einwohner beschlossen. Verwaltungsmitarbeiter erhalten ein erweitertes Benefitprogramm. Eine höhere Aufwandsentschädigung gibt es für Räte, Wahlhelfer und sachkundige Einwohner sowie Stellvertreter von Bürgermeister und Ortsvorstehern bei unvorhergesehener und längerfristiger Vertretung. Für Wahlhelfer gilt die Erhöhung des bereits am Sonntag, 9. Juni, bei den Wahlen zum Europaparlament und den Kommunalparlamenten, während Ratsmitglieder erst in der kommenden Legislaturperiode in diesen Genuss kommen. Beide Beschlüsse fielen einstimmig.

Neben der Möglichkeit, sich als Ratsmitglied durch konstruktive Mitarbeit einen guten Namen zu machen, wird das Ehrenamt in Erbach finanziell aufgewertet, und das deutlich. Gibt es bisher für dreistündigen ehrenamtlichen Einsatz 20 Euro, werden das dann 40 Euro sein. Bei drei bis sechs Stunden werden derzeit 36 Euro bezahlt, künftig 60 Euro. Ist eine Mitarbeit von mehr als sechs Stunden gefordert, was als Wahlhelfer rasch der Fall sein kann, wird dies nicht mehr mit 51 Euro, sondern mit 80 Euro vergütet. Die Entschädigung der Wahlhelfer nennt sich Erfrischungsgeld, die der Ratsmitglieder Sitzungsgeld. 23 Jahre lang hatten die bisherigen Entschädigungssätze bestand. Durch ihre Erhöhung wird mit Mehrkosten im Umfang von 44.500 Euro pro Jahr gerechnet. Die Anreise wird zeitlich mitgerechnet, es geht um halbe Stunde vor und nach der Sitzung. Mehrere Einsätze an einem Tag werden rechnerisch zusammengefasst und dürfen die Höchstentschädigung nicht übersteigen. Die jeweils persönliche Anwesenheit in Sitzungen wird zugrunde gelegt und nicht die letztendliche Sitzungsdauer.

Argumentiert wird in der Beschlussvorlage mit den vielfältigen Aufgaben von Ratsmitgliedern. Es besteht Teilnahmepflicht an den Rats- und Ausschusssitzungen, an Beiräten. Erforderlich ist eine Einarbeitung in der Freizeit in die Beratungsgegenstände, der Besuch von Veranstaltungen und Projektgruppen kommt hinzu. Außerdem gelten Ratsmitglieder jederzeit als Ansprechpartner der Bürger und müssen sich Zeit nehmen. Egal, ob Wochenende oder Feierabend, heißt es in der Beschlussvorlage, können sie im öffentlichen Raum mit Problemen, Wünschen und Unmut behelligt werden und müssen auch getroffene Gemeinderatsentscheidungen argumentativ vertreten, zusätzlich werden sie auf die allgemeine Arbeit der Stadtverwaltung mit Bitte um Erklärung angesprochen.

Auf Antrag wird den Ehrenamtlern nun ein Ersatz für Betreuungskosten gewährt. Damit folgt die Stadt Erbach der veränderten Gemeindeordnung. Diese besagt in Paragraph 19, Absatz 4, dass „Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von pflege- und betreuungsbedürftigen Angehörigen während der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit erstattet werden. Mütter mit kleinen Kindern sollen beispielsweise einfacher im Ehrenamt mitmachen können. Von 40 Euro pauschaler Aufwandsentschädigung ist hierbei die Rede. Es geht um die Betreuung von Verwandten. Angepasst an die Landesgesetzgebung wird in Erbach die Reisekostenerstattung für ehrenamtlich Tätige bei Dienstverrichtungen außerhalb des Stadtgebietes angewendet. Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gibt es eine Fahrtkostenerstattung für die zweiten Klasse.

Erhöht wird zudem für jedes Fraktionsmitglied neben der Entschädigung die monatliche pauschale Aufwandsentschädigung von derzeit zehn auf 80 Euro. Fraktionsvorsitzende haben mehr Aufgaben als im Jahre 2001, weshalb ihre monatliche Aufwandsentschädigung um sechs Euro höher ausfällt (derzeit 3,50 Euro). Die Satzung tritt zum 1. August in Kraft. Bürgermeister Achim Gaus betonte, das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer gilt bei den anstehenden Wahlen bereits.

Das erweiterte Benefitprogramm soll in der Stadtverwaltung der Mitarbeiterbindung und der Mitarbeitergewinnung dienen. Bereits jetzt können Beschäftigte ein Jobrad und ein Programm zur Rentenversicherung nutzen. Fünf weitere Anreize kommen hinzu: Erbacher Jobticket, Firmenfitness, Stufenlaufzeitmitnahme, Übernahme der Kita-Gebühr und Corporate Benefitvorteilsportal.

Die jährlichen Mehrkosten des erweiterten Benefitprogramms belaufen sich auf 56.000 Euro, wobei die Kosten für die Stufenlaufzeitmitnahme künftiger Beschäftigter gemäß des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst derzeit nicht abschätzbar ist. Die Übernahme von Kita-Gebühren betreffe derzeit 28 Kinder unter sechs Jahren und ist auf 100 Euro je Monat begrenzt. Sie darf nur von einem Erziehungsberechtigten beansprucht werden. Pro Mitarbeitendem sind maximal 100 Euro Benefitbudget pro Monat rechnerisch veranschlagt. Wird der monatliche Steuerfreibetrag in Höhe von 50 Euro überschritten, trägt dies der Arbeitgeber im Rahmen der Pauschalversteuerung. Beamte und Beschäftigte können sich ihre Benefits frei wählen.

Bei diesem Tagesordnungspunkt gab es im Gegensatz zur Aufwandsentschädigung einige Wortmeldungen aus dem Gremium. Evelyn Wilderotter-Hirsch (Bündnis90/Die Grünen) fragte, ob die Kitagebührenübernahme auch bei Betreuung außerhalb Erbachs gelten, was Hauptamtsleiter Florian Ott bestätigte. Tobias Schwetlik (Freie Wähler) nannte das Benefitprogramm „gut und zeitgemäß, aber eine freiwillige Leistung, die keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein ‚Goody‘ von uns“. Markus Gerber (CDU) sieht den Vorteil darin, leichter Personal zu finden und sich von anderen Verwaltungen abzuheben. Seine Fraktionskollegin Sabine Mangold sorgte sich um Verwaltungsmitarbeiter, die in dem Angebotsstrauß nichts Passendes für sich finden könnten. Ott stimmte diesem Gedanken zwar grundsätzlich zu, hält das aber in Erbach eher für unwahrscheinlich. Eingangs der Beratung hatte Hauptamtsleiter Ott den Bedarf zur Erweiterung des Benefitprogramms mit Erbachs Lage zwischen den großen Verwaltungen des Kreises und der Städte Ulm und Ehingen begründet. Schwieriger geworden sei die Mitarbeitergewinnung zudem aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge.