Klaus Rohwer stellt in Erbach aus

In der Stadtbücherei Erbach folgt Ausstellung auf Ausstellung. Während noch bis Mittwoch, 7. Februar, die Fotoausstellung „Magie der Nacht“ der Erbacher Fotofreunde Forum 50 plus zu sehen ist, folgt am Donnerstag, 8. Februar, um 19 Uhr bereits die Eröffnung der Folgeausstellung, wie die Stadtbücherei mitteilt. Klaus Rohwer aus Ulm präsentiere mit „Digital. Kubistisch? Piktorial!“ seine ganz eigene Fotokunst.

Inspiriert von den Gemälden des deutsch amerikanischen Malers Lyonel Feininger (1871 - 1956) begann Klaus Rohwer eigene Fotos im Stil Feiningers unter Anwendung eines selbst programmierten Effekts zu bearbeiten. „Bei dem Effekt handelt es sich nicht um einen der üblichen ,1-Klick-Filter’ und es ist auch keine Künstliche Intelligenz im Spiel. Vielmehr benötige ich für die Verfremdung jedes Bildes stundenlange Arbeit am Computer. Auf diese Weise habe ich im vergangenen Jahr etwa 80 Werke erzeugt, von denen ich 30 in der aktuellen Ausstellung zeigen möchte“, sagt Klaus Rohwer.

Klaus Rohwer, geboren 1956 in Uetersen in Holstein, lebt seit dreißig Jahren in Ulm oder dem Ulmer Umland. Während seines Berufslebens arbeitete er als Physiker in der Industrie und unterrichtet heute als Ruheständler Physik an der Ulmer Volkshochschule. Nebenbei ist er Mitglied im Real-Life-Fotoforum der Ulmer Volkshoschule. Eines seiner Hobbys ist neben der Fotografie und Bildbearbeitung der Jazz.

Musikalisch werde die Eröffnung daher von zwei Ulmer Musikern begleitet: Thomas Ellerkamp (Gitarre) und Daniel Köhl (Saxophon) werden mit Jazz unterhalten. Wer neugierig auf die Technik geworden ist, könne sich auch am Freitag, 8. März, in die Stadtbücherei begeben. Da werde sich Klaus Rohwer über die Schulter schauen lassen und demonstrieren, wie er zu seinen Arbeiten kommt.