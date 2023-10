Kinder laufen für einen guten Zweck

Ein großer Sponsorenlauf wird zur Monatsmitte in Erbach stattfinden. Im Stadion wollen Kindergartenkinder und Grundschüler ihre Runden drehen. Veranstalter ist der 2022 gegründete Verein „J-Hope“. Der Erlös soll „SCN2A Germany“ und in Ulm „PalliKJUR“ zukommen.

215 Starterinnen und Starter aus Kindergärten und Grundschulen waren bereits angemeldet, da ging noch die Nachmeldung von jungen Fußballern aus Dellmensingen ein, berichtet Organisatorin Sarah Rieger. Kurzfristiges Interesse könne über die Mailadresse ([email protected]) durchaus noch mitgeteilt werden, sagt Sarah Rieger, die den Verein und den Sponsorenlauf mit Familienangehörigen und Freunden auf die Beine stellt.

Der besten Läufergruppe im Erbacher Stadion winkt ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro. Außerdem werden einige Gutscheine verlost: je einer für das Aquarium und das Ravensburger Spieleland, zwei für Florian Zimmers Kindermagieshow und drei für das Donaubad. Jedes Kind bekommt eine Medaille. Am Samstag, 14. Oktober, um 10 Uhr beginnt der Sponsorenlauf, nach derzeitigem Stand, mit einem Massenstart. Mamas, Papas, Omas, Opas und weitere Verwandte und zudem Freunde sollen als Sponsoren auftreten und eine feste Summe pro Runde oder vorab festgelegte maximale Rundenzahl zusagen. Die Laufzeit wird eine Stunde betragen. Die Narrenzunft übernimmt am Veranstaltungstag die Bewirtung.

In der Vorbereitung des Sportevents wird Sarah Rieger von Sabrina Schmid und Elena Lippoldt unterstützt. Grund für die Vereinsgründung von „J-Hope“ war 2022 der wenige Monate davor geborene Sohn von Sarah Rieger und die damalige Mitteilung über eine seltene Genmutation. Der Erbacher Junge ist wohlauf, wie sich beim Fototermin im Stadion zeigte, wo er mit einer seiner älteren Schwester und einer Gleichaltrigen fröhlich herumtollte, da bei ihm „der Verlauf selbstlimitierend“ war, erklärt die Mutter.

Laut Sarah Rieger sind weltweit nur 1000 Fälle der Genmutation bekannt, davon 40 in Deutschland und zwei im Alb-Donau-Kreis. Die Hälfte des Erlöses soll deshalb an „SCN2A Germany“ zur Aufklärung über die SCN2A-Genmutation gehen. Bei schlimmem Verlauf, teilt Sarah Rieger mit, können Epilepsie, Autismus und Mehrfachbehinderungen auftreten. Die andere Hälfte des Erlöses geht an „PalliKJUR“ in Ulm. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss der Ulmer Uniklinik mit der Oberschwabenklinik Ravensburg, die schwerstkranken Kindern und Jugendlichen eine ambulante Palliativversorgung ermöglichen.