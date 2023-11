Heimat- und Kulturverein Erbach stellt vierten Kalender vor

Der Heimat- und Kulturverein Erbach stellt seinen vierten Kalender vor. Dieser ist wieder in Zusammenarbeit mit der Fotogruppe des Forum 50+ entstanden. Abgelichtet wurden besondere Orte in Erbach und den Teilorten. Diese Motive sollen möglichst viele Menschen durch das Jahr 2024 begleiten. Eine öffentliche Vorstellung mit Möglichkeit zum Erwerb gibt es am Freitag, 24. November, um 18 Uhr in der Jahnschule in den Räumen des Forum 50+. Ab Montag ist der Kalender in der Löwenapotheke, bei Getränke Traub, im Druckstudio Erbach, beim Forum 50+ und in der Dellmensinger Bäckerei Seemann erhältlich.