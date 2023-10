Gewerbegebiet Breitenried kommt nicht

Die Stadt Erbach braucht dringend Gewerbeflächen, aber das geplante Gewerbegebiet Breitenried am idealen Knotenpunkt von Querspange und B30 ist vorerst vom Tisch. Die Anbindung ins Gebiet Breitenried zeigt sich neben anderen Unwägbarkeiten als großes Problem. Daher hat die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vorgeschlagen, das Zielabweichungsverfahren zur Raumordnungsplanung vorläufig ruhend zu stellen. Alle Ratsmitglieder stimmten zu. Gleichzeitig wurde das Stadtplanungsbüro Künster mit einer Untersuchung zur möglichen Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets Lüsse zwischen Erbach und Dellmensingen beauftragt. Untersucht wird, ob eine Erweiterung nach Westen möglich ist, wo sich das Umspannwerk befindet.

Gemeinderatsmitglied Helmut Braun konnte die Entwicklung nicht nachvollziehen. „Vielfach werden an großen Straßen Gewerbegebiete ausgewiesen, nur bei uns nicht“, beklagte der Freie Wähler. Im Verlaufe der Planung waren vier Anbindungsvarianten behandelt worden, schließlich schlug das Regierungspräsidium eine fünfte Variante vor. Neben den Auffahrten zur B30 war eine sichere Anbindung in das Gewerbegebiet hinein erforderlich, was aus Platzgründen Schwierigkeiten machte. Ein erhöhtes Augenmerk wurde auf sicheres Abbiegen für die Lastwagen nach links gelegt. Das Regierungspräsidium schlug den Bau der Anbindung von der Kreisstraße K7522 Dellmensingen ‐ Stetten als Neubau in etwa parallel zur Querspange vor. 600 Meter neue Straße wären zu schaffen. Die Stadtverwaltung beklagt zu hohe Erschließungs- und Unterhaltungskosten und den Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche. Außerdem entstünde ein Umweg von einem Kilometer von der B30 ins Gewerbegebiet.

Das Zielabweichungsverfahren war mit dem Gemeindeverwaltungsverband Weihungstal angestrebt worden, der jenseits der B30 ein Gewerbegebiet plante. Allerdings gebe es dort schwierige Grundstücksfragen für die Anbindung. Zudem sehen die Verantwortlichen in der Erbacher Stadtverwaltung die Gefahr, dass der Stadt „über das Zielabweichungsverfahren ein interkommunales Gewerbegebiet auf Dellmensinger Gemarkung aufgenötigt wird“, wenn das Weihungstaler Gewerbegebiet nicht zustande kommt. Der Ausgang des Verfahrens sei ungewiss, koste aber mindestens 30000 Euro. Zudem müsste von Dellmensingen her eine Anbindung für Fußgänger und Radfahrer schaffen werden, was ebenfalls Kosten verursacht. Daher lautet das Resümee in der Stadtverwaltung Erbach: „Letztlich ist das Risiko nicht von der Hand zu weisen, dass ein enormer Aufwand betrieben werden muss, um das Gewerbegebiet Breitenried in die Umsetzung zu bringen und diese Kosten gegebenenfalls durch den Grundstücksverkauf nicht vollständig refinanziert werden können.“ Dellmensingens Ortsvorsteher Reinhard Härle bat als Ratsmitglied der Freien Wähler darum, „das Breitenried nicht aus den Augen zu verlieren“. Ihn verwunderte der Vorschlag des Regierungspräsidiums für eine Anbindung von der K7522 her, nachdem anfangs stets auf eine nahe Anbindung bei der B30 gedrungen worden sei.

Nahe des Gewerbegebiets Lüsse seien Auffahrten auf die Querspange geplant. Nun soll die Erweiterungsmöglichkeit jenseits der Westernach nach Westen hin geprüft werden. Es geht um zehn Hektar im westlichen Bereich und um fünf Hektar im nördlichen Bereich des Gewerbegebiets Lüsse. Ortsvorsteher Härle möchte den Ortschaftsrat eingebunden haben. Das sei nach der Klärung der Umstände sinnvoll, wenn sich das Gebiet als geeignet erweist, meinte Bürgermeister Achim Gaus. Einen allgemeinen Vorschlag machte Thomas Hartmann (CDU): Zur Flächenersparnis sollten Firmenverwaltungen im Obergeschossen angesiedelt werden, wobei der Bürgermeister solch eine Vorschrift als schwierig ansieht und die Überprüfung.