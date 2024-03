Gedanken zum Badesee und der Seebühne

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Erbach hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Fassade des Rathausneubaus in ihrer grundsätzlichen Formgebung und Strukturierung entsprechend dem Wettbewerbsergebnis im Erdgeschoss in Massivbauweise und in den Obergeschossen als Elementfassade mit Tragwerksoptik ausgeführt wird. Hinsichtlich des Badesees gab es einen Rückblick auf das Jahr 2023, verbunden mit Gedanken zur künftigen Handhabung der Seebühne.

Am 1. Mai wird es in Erbach wieder heißen: „Herzlich willkommen am Erbacher Baggersee“. Die Badeanlage wurde im Jahr 2022 wegen fehlenden Aufsichtspersonals in eine sogenannte „Badestelle“ umgewandelt. Per Definition ist eine Badestelle eine frei zugängliche Wasserfläche eines Badegewässers, deren Nutzung gestattet oder nicht untersagt ist, in der üblicherweise eine große Zahl von Personen badet und in der Sprungeinrichtungen, Badestege, Wasserrutschen und andere bädertypische Anlagen im Wasser nicht vorhanden sind.

2023 öffnete nach zwei verkürzten Badesaisons pünktlich zum 1. Mai der Natursee wieder seine Pforten. Mit der „Badestelle“ hat die Stadt Erbach bereits ab Juli 2022 Erfahrung gesammelt. Der hohe Standard der Anlage soll erhalten bleiben. Zu beklagen waren zu Beginn der letztjährigen Badesaison fast täglich Vandalismusschäden und Vermüllung, was der Hausmeister jeweils am Morgen des Folgetags zu beseitigen hatte. Nach einigen Wochen hat dieser Unfug von selbst aufgehört. Im Juli wurde der Steg entfernt.

An den Wochenenden war die DLRG mit der ehrenamtlichen Wasseraufsicht beauftragt, was 5520 Euro gekostet hat. Für vier Wochenenden hat die Stadt eine Sicherheitsfirma mit der Anlagenaufsicht und zur Durchsetzung der Regelungen der Badeordnung am See betraut. Dies habe sich bewährt und sei von den Badegästen als gut befunden worden. 3700 Euro habe die Stadt hierfür bezahlt. Geöffnet war der See Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, an Feiertagen und in den Ferien von 9 bis 20 Uhr. Nach der Schließzeit konnten die Badegäste die Badestelle durch das Drehkreuz verlassen.

Das Badekiosk und der Grillplatz sind seit 1. Mai 2023 an das Team der Kleinstadt-Roastery verpachtet, das mit 30 Personen am See gearbeitet hat. Durch eine Neugestaltung der Terrasse mit Liegestühlen und Palmen herrsche „Urlaubsfeeling-Plus“. Gesunde Snacks seien weniger gefragt gewesen, die Badegäste hätten Pommes, Hamburger und Wurst bevorzugt. Der geplante Abmangel der Stadt mit 150.000 Euro konnte nicht eingehalten werden, 188.700 Euro waren es unterm Strich. Dabei haben auch einmalige Kosten eine Rolle gespielt wie Rückbau des Stegs, der Einbau einer Pumpe und einer Absperrleine für den Kleinkindbereich sowie die Renovierung des Kiosks.

Einsparpotenzial sieht die Stadt bei den Reinigungsleistungen. Sofern das täglich einmalige anstelle des zweimaligen Putzens genügt, könnten 10.000 Euro eingespart werden. Bürgermeister Achim Gaus machte deutlich, dass die Badestelle trotz des finanziellen Aufwands ein Aktivposten der Stadt ist. Eintritt zu verlangen rechne sich nicht, da man zwei Bademeister einstellen müsse. Bezüglich Betreibermodell fürchtet der Rathauschef Qualitätseinbußen: „ich warne davor“. Für die Seebühne gibt es bereits einige Programmpunkte. Nachdenken will die Verwaltung über eine Verlegung der Bühne innerhalb des Geländes und die Anlegung eines Basketballplatzes.

Dem Rathauschef war zudem wichtig, über die Gliederung der Fassade im Gremium einen Beschluss zu fassen. Andreas Heinze vom Stadtbauamt erinnerte an Nachhaltigkeit, Biodiversität, CO2-Abdruck, problemlosen Rückbau und Holzbauweise als Willen der Stadt. Einem neuen Vorschlag der AG Innenstadt folgend hat der Verwaltungsausschuss einstimmig beschlossen, dass die Fassade des Rathausneubaus in ihrer grundsätzlichen Formgebung und Strukturierung entsprechend dem Wettbewerbsergebnis im Erdgeschoss in Massivbauweise und in den Obergeschossen als Elementfassade mit Tragwerksoptik ausgeführt wird. Vom Architekturbüro sind Alternativvarianten hinsichtlich Materials und Farbgebung der Fassadenelemente auszuarbeiten.