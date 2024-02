Gabriele Soldner ist jetzt an der Gemeinschaftsschule „Schillerschule“ in Erbach mit allen Weihen sozusagen in das Amt als Schulleiterin eingeführt. Zum Schuljahresbeginn hat die 62-jährige Ulmerin diese herausfordernde Aufgabe übernommen.

An Lichtmess (2. Februar) wurde sie mit einer Feier in der Erlenbachhalle offiziell in ihr Amt eingesetzt. Religionsvermittlung ist Soldner ein ganz nahes Anliegen. Ab 1981 studierte sie evangelische Religion und Mathematik mit Schwerpunkt Grundschule und hat in jedem Schuljahr Religionsunterricht gegeben. Selbst in ihrer Familienzeit mit der Erziehung von vier Söhnen sprang sie immer wieder mal als Vertretung ein.

Der Geschenketisch reichte nicht aus

Alle Klassen und die Lehrer gratulierten mit Geschenken. Schulrat Thomas Hilsenbeck übernahm im Auftrag des Staatlichen Schulamtes Biberach die Amtseinsetzung. Grußworte hielten Bürgermeister Achim Gaus, die katholische Schuldekanin Tanja Strobel, der geschäftsführende Schulleiter der Erbacher Schulen Marcel Angerer und der Gesamtelternbeiratsvorsitzende André Dobrzanski.

Das zehn Personen umfassende Lehrerorchester musizierte. Kinder der Klasse 2C stimmten mit einem Fallschirmtanz auf die Feierlichkeit ein und sammelten sich unter dem vielfarbigen Stoff und winkten hervor. Lehrerin Elvira Bast moderierte. Ein großer Geschenketisch stand parat und reichte nicht für alle Gaben aus. Schachtdeckelgroße, bunte Blumen aus Krepppapier wurden von den Grundschülern nach und nach hereingetragen und mit guten Wünschen verbunden. Vor der Bühne entstand ein auf Holzleisten aufgestecktes Blumenmeer.

Viele Darbietungen rahmten den Festakt ein

So hörten Schulleiterin Soldner und die schätzungsweise 100 Festbesucher von der Bienen-, Eulen-, Fuchs- bis hin zur Faultier- und Waschbärklasse nur das Beste. Besitzen möge sie stets Frohsinn, Freude, Zeit für Späßchen, Zufriedenheit, Energie, Durchhaltevermögen, helfende Hände, viel Humor, viele gute Ideen, viel Gesundheit und nicht zuletzt gute Nerven.

Die Percussiongruppe der Sechstklässler trommelte. Ermutigende Lieder gab es vom Grundschulchor unter anderem mit dem Titel „7.620.217 Probleme“, was von einer Ameise mit ihren Millionen an Geschwistern handelt und dem Wunsch nach Einigung.

Auch Soldners Vorgänger nahm an der Feier teil

Auch nicht auf den Geschenketisch passte das großformatige Gemälde der Schule, das eine ukrainische Schülerin aus der Vorbereitungsklasse (V-Klasse) gemalt hat, die in gebrochenem Deutsch zudem „viel Glück“ wünschte. Fortsetzung fand die Wunschparade mit den Gemeinschaftsschülern.

Die Neuntklässler gratulierten per Video aus dem Skischullandheim, ehe ein Zehntklässler, der Schwäbisch konnte, eine Collage der Wünsche an die Schulleiterin übergab. Mit einer Orchidee wartete im Namen der Lehrerschaft die zweite Konrektorin Mona Calasso auf. Neu besetzt werden muss die erste Konrektorenstelle. Von diesem Posten aus war Soldner auf den Chefposten für den in Pension gegangenen langjährigen Amtsvorgänger Karl Nusser nachgerückt.

Ex-Schulleiter Nusser war zur Feier anwesend. Er hat die Gemeinschaftsschule „Schillerschule“ 26 Jahre lang geführt. Ihn hatte Gabriele Soldner nach der Jahrtausendwende angerufen, was zum Ergebnis führte, „Du kannst schon kommen“. Sie kam 2002 in die Schillerschule, wurde 2007 Konrektorin und zum September 2023 Schulleiterin. Moderatorin Bast nannte die Amtseinsetzung auch eine Feier des bereits reichen Erbes von Gabriele Soldner. Schulrat Hilsenbeck erkannte in der Teilnehmerzahl „Rückhalt und Rückenwind“.

Soldner habe ihre Staatsexamen mit atemberaubendem Ergebnis abgeschlossen und bereits 1986 in der Schillerschule anfangen, allerdings in Esslingen. Es folgten Geislingen, vier Kinder, Familienzeit von 1989 bis 2002, aber mit schulischen Krankheitsvertretungen. Die Dach- und Fenstersanierung an der Schillerschule Erbach läuft. Zentrales Entwicklungsprojekt sei der geplante Grundschulneubau. Zu klären sei, wo das SBBZ sein Zuhause bekommt. Herausforderung ab 2026 wird die Ganztagesschule, betonte Schulrat Hilsenbeck.

Was der Schulleiterin wichtig ist

Schuldekanin Strobel begrüßte die vertiefte Verbindung der Schulleiterin zum Fach Religion. Sie erwähnte, „die Erwartungen an Schule sind hoch“. Der geschäftsführende Schulleiter Angerer wies auf „den Umgang mit sehr großer Heterogenität an der Schillerschule“ hin. Mit Soldner arbeitete er in Sachen Inklusion bereits zusammen. Eine „sehr, sehr gute Zeit“ nannte der Gesamtelternbeiratsvorsitzende Dobrzanski seine Zusammenarbeit mit Soldner. Dobrzanski würdigte den raschen Übergang in der Schulleitung und überreichte im Namen der Eltern ein Buch über Wanderrouten.

Schließlich trat die neue Schulleiterin ans Redepult und erinnerte an ihre Anfänge in der Fasnetszeit. Als angeblich „räse“ Ulmerin, sagte Soldner in der Selbstbeschreibung, lernte sie gleich die Feierlust in Erbach kennen. Dem Wunsch der Grundschüler folgend bestätigte sie, gute Nerven mitzubringen, gute Kollegen zu haben, aber nicht immer nur ruhige Eltern. Die Schulleiterin sprach von einer „Verschiebung in der Grammatik“ und vielen Schülern ohne Deutsch als Muttersprache, was in den Sprachklassen spürbar ist.

Demokratie und Regeln würden schnell hinterfragt und gerne im egoistischen Sinne ausgelegt, weshalb Sachlichkeit und Respekt wichtig sind und Vorbilder an der Schule. Sonderpädagogen und die neue Schulart nannte sie wichtige Posten. Wichtig aus Soldners Sicht sind auch die Aufstockung im Jugendhaus, die Kooperationen mit Bücherei, TSV und Unternehmen.