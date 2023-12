Für diese Projekte gibt Erbach Geld aus

Ein Vergleich lag auf der Hand und wurde von Erbachs Bürgermeister Achim Gaus ausgesprochen: „Wenn wir heute den Haushalt beschließen, dann haben wir der Bundesregierung etwas voraus.“ Nach zweieinhalbstündiger Beratung war es so weit, die anwesenden Ratsmitglieder stimmten einstimmig dem an Aufwendungen 42 Millionen Euro umfassenden Zahlenwerk für 2024 zu. Ertragsseitig weist der Haushalt ein Minus von 1,1 Millionen Euro auf. Kämmerin Petra Schnierer sieht darin noch keinen Beinbruch, weil Finanzrücklagen vorhanden sind. Eine Eilentscheidung gab es zum geplanten Rathausneubau.

Gaus betonte: 65 Prozent der Kommunen könnten ihren Haushalt inzwischen nicht mehr ausgleichen. Mit Blick auf den Bund fügte er hinzu, „wenn das hier schon nicht klappt, dann ist das sehr bedenklich“. Der laufende Haushalt 2023 war auch mit einem Minus aufgestellt worden, wird aber schätzungsweise mit 2,6 Millionen Plus enden. „Es ist nicht etwa Geld vom Himmel gefallen“, meinte Gaus. Die Gründe lägen im Personalmangel und dem Aufschieben von Vorhaben. Kämmerin Schnierer wies auch auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,4 Millionen Euro hin.

7,8 Millionen Euro an Investitionen sind 2024 geplant. Bürgermeister Gaus zählte ausgewählte Vorhaben auf: Erlenbachstraßensanierung, Neubau Rathaus, Erweiterung Feuerwehrhaus Bach, Schillerschule Lehrschwimmbeckensanierung, Sanierung Kindergarten Jahnstraße (Dach, Fassade, Fenster), Pumpenerneuerung im Pumpwerk Häckle und Abriss der Jahnhalle. Diese Vorhaben sieht er abseits von Luxusplänen „überwiegend im Pflichtbereich“ verortet. Außerdem sind folgende Investitionen geplant: Bauhofanbau, Breitbandausbau auf Weißen Flecken, Straßenbau in der Heinrich-Hammer-Straße vom Minikreisel bis zur Feuerwehr und nicht zuletzt Starkregenrisikomanagement in den Stadtteilen. Es sind allein 13 Vorhaben im Plan, die jeweils mehr als 250.000 Euro kosten werden.

Erträge werden hauptsächlich durch folgende drei Einnahmequellen erzielt: Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen (4,0 Millionen Euro), Zuweisungen/Umlagen (knapp 14 Millionen Euro) und Steuern/Abgaben (19 Millionen Euro). Die 19 Millionen Euro an Steuern und Abgaben ergeben sich vorwiegend aus 10,5 Millionen Euro Einkommenssteuer, Gewerbesteuer (5,0 Millionen Euro) und der in diversen Bundesländern umstrittenen Grundsteuer. Die Stadt Erbach erzielt durch Grundsteuer A 105.000 Euro und Grundsteuer B 1,72 Millionen Euro. Alle diese Steuereinnahmen sind im Stadthaushalt 2024 höher als im laufenden Haushalt angesetzt. Mehreinnahmen in Höhe von knapp 200.000 Euro erhofft sich die Stadt durch jüngste Beschlüsse zu Kindergartenbeiträgen, Musikschulgebühren und Schmutzwassergebühr, die von 2,28 auf 2,74 Euro je Kubikmeter steigt. Höher fällt die Zuweisung ist für den Digitalpakt Schule aus, wobei Bürgermeister Gaus in der Digitalisierung keine Lösung für das schlechte Abschneiden bei der PISA-Wertung sieht.

Der Stellenplan umfasst 2024 dann 157,42 Stellen und damit nur 1,42 Stellen mehr als bisher, wobei davon 0,85 Stellen auf den Kindergartenbereich entfallen. Die Personalausgaben der Stadt steigen wegen Tariferhöhungen aber um 1,3 Millionen Euro auf 11,8 Millionen Euro, wobei Ortsvorsteher und Mitarbeiter des Eigenbetriebs Wasserversorgung separat abgerechnet werden. Stromkosten steigen voraussichtlich um 37.000 Euro, Gebäudereinigungskosten aufgrund von Fremdpersonal um 74.000 Euro und Zuweisungen an Kindergärten steigen um knapp 300.000 Euro. Mehr abgeben muss die Stadt auch an Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und drittens Kreisumlage.

Ratsmitglied Markus Gerber (CDU) fragte zum auffallenden Kostensprung bei der EDV und erfuhr von Bürgermeister Gaus, das hänge mit der Mehrwertsteuereinführung zusammen. 19 Prozent, die das Rechenzentrum verlangen muss, fallen auf. Zur Debatte führte auch der mehr als verdoppelte Bedarf bei Vorbereitungsklassen. Waren es bisher 33 Ausländer, die diese besondere Förderung benötigten, müsste nun sogar 74 Schüler besonders auf den Unterricht vorbereitet werden.

Am Ende der Sitzung informierte Bürgermeister Gaus über seine Eilentscheidung, die Vergabe der Projektsteuerung zum Rathausneubau aufzuheben, um diese neu auszuschreiben. Die Verwaltung hatte die Auswahl des Auftragnehmers ohne anwaltlichen Beistand getroffen. „Die Vergabekammer fand einen formalen Fehler, zum Beispiel in der Wertungsmatrix“, erklärte Bürgermeister Gaus. Das sei dann gerügt worden. Der Vorgang sei zu knapp vor der Sitzung geschehen, um diesen auf die Tagesordnungspunkt zu nehmen. Gaus erhielt die einstimmige Zustimmung zu seiner Eilentscheidung und dem weiteren Vorgehen, um Verzögerungen beim Rathausneubau zu vermeiden.

Bürgermeister Gaus beklagte den Zeitverzug und die Mehrkosten durch Beauftragung eines Anwalts. Tobias Schwetlik (Freie Wähler) kritisierte die Kostensteigerung ebenfalls und sprach den grundsätzlichen Bedarf eines Umdenkens und damit Bürokratieabbau aus. Schwetlik sagte, dass manchen „Vorgaben von Land und Bund nicht gefolgt werden“ sollte. Hier hakte von der CDU-Fraktion Constantin von Ulm-Erbach ein, der in der Rüge eine Herabwürdigung des demokratisch gewählten Gemeinderates sieht, weil seiner Meinung nach der erfahrene Gemeinderat in der Lage sei, eigenständig einen Projektsteuerer auszuwählen. Von Ulm-Erbach sezierte die Rüge an der Wertungsmatrix mit dem Hinweis, ob ein Rechtsanwalt dann auch mittels Wertungsmatrix ausgewählt werden müsse.

In der Haushaltsberatung hatte Bürgermeister Achim Gaus an seinen Aktenfund zum Thema Bürokratieabbau aus dem Jahr 2003 erinnert. Während die Bürgermeisterkollegen, die damals Vorschläge machten, inzwischen fast alle in Pension sind, seien fast alle bürokratischen Regeln noch in Kraft. Stattdessen stünden das Bürokratiemonster Umsatzsteuer, die Grenzen der Flüchtlingsaufnahme und die mangels Personal wohl nicht realisierbare Ganztagesgrundschule ins Haus. Das sagte Gaus vor seinem Hinweis auf das kritisierte Auswahlverfahren zum Rathausneubau, das nun wiederholt werden müsse.