Ende 2024 soll die Querspange zur B30 bei Erbach für den Verkehr freigegeben werden. Die Arbeiten liegen laut Regierungspräsidium im Plan. Doch wird sich dieses riesige Vorhaben für die Stadt dann auch lohnen?

Thomas Knöpfle, Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) Erbach, macht sich darüber Sorgen. Deshalb hat er jetzt in seiner Funktion als HGV-Vorsitzender auch einen Brief an den Landrat, den Landes- und den Bundesverkehrsminister geschickt.

Querspange solle sich für Erbach lohnen

Für die Querspange würde unglaublich viel Geld investiert und es sei auch ein großer Eingriff in die Natur, sagt Knöpfle. Umso wichtiger sei es ihm, dass es sich am Ende für Erbach auch maximal lohnt. Das Problem derzeit sei, dass die B311 direkt durch den Ort führt. Deshalb habe man jahrzehntelang dafür gekämpft, den Verkehr aus der Stadt heraus zu bekommen.

„Ich glaube, ich kann für alle in Erbach sprechen, wenn ich sage: Wir haben von dem Durchgangsverkehr schlicht und einfach die Schnauze voll“, sagt der HGV-Vorsitzende. Ihm sei es wichtig, dass neuer Lebensraum in der Stadt erschlossen wird, wenn der Verkehr endlich über die Querspange fließt.

LKW würden der Maut ausweichen wollen

Doch die Bürger und Gewerbetreibenden im Ort hätten die Sorge, dass die Querspange nicht den gewünschten Effekt mit sich bringt. Denn nur eine Rückstufung zur Landesstraße werde nicht ausreichen, den Verkehr zu vermeiden. LKWs, die die Maut zahlen müssen, würden weiterhin auf die Straße durch Erbach ausweichen, um die Mautgebühr zu vermeiden. Zumal die Maut teurer wird und dann auch Fahrzeuge ab bereits 3,5 Tonnen mautpflichtig seien.

Und dass die Adenauerbrücke in Ulm auf absehbare Zeit für Lastwagen nicht nutzbar ist, komme als negativer Effekt mit Auswirkungen bis nach Erbach hinzu. „Über Jahrzehnte hinweg haben Anwohner und wir Gewerbetreibende massiv unter der Verkehrslast in unserem Ort gelitten“, schreiben Knöpfle und der HGV in ihrem Brief und weiter: „Es wäre nur fair, wenn hier möglichst zeitnah die nicht mehr benötigten Verkehrsflächen dem Lebensraum der Bürger zugeführt werden.“

Lärm und Schadstoffe belasten Erbach stark

Der starke Durchgangsverkehr mit einem hohen Schwerverkehrsanteil belaste besonders die Ortsdurchfahrt von Erbach stark mit Lärm und Schadstoffen, erklärt auch das Regierungspräsidium Tübingen auf Nachfrage. „Außerdem bilden sich an den Einmündungen regelmäßig längere Rückstauungen. Alle Knotenpunkte sind an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt.“ Die Querspange diene der Erhöhung der Verkehrssicherheit und dem Abbau von Kapazitätsengpässen auf der B311 im Donautal.

„Durch die Querspange soll der Verkehr auf der B311 mit der leistungsfähigeren zweibahnigen B30 gebündelt werden. Die Verkehrsteilnehmer zwischen Ehingen und Ulm und weiter zu den Autobahnen A7 und A8 profitieren von der Querspange“, so das Regierungspräsidium. Die Ortsdurchfahrten im Zuge der B311 von Donaurieden, der Kernstadt Erbach und Ulm würden deutlich entlastet.

Doch wie wird sichergestellt, dass der gewünschte Effekt auch eintritt? Dazu erklärt das Regierungspräsidium: „Die B311 von Ehingen kommend wird über die neue Querspange zur B30 bevorrechtigt geführt, was durch die wegweisende Beschilderung unterstützt wird.“ Die heutige B311 soll später zur Landesstraße abgestuft werden. Allerdings sei bisher kein Rückbau vorgesehen. Die Straße werde auch weiterhin Verkehr zwischen Erbach und Ulm aufnehmen.

Knöpfle fordert ein Durchfahrtsverbot

Die Ehinger Straße in Erbach, über die Durchgangsverkehr führt, habe sich durch den Verkehr sehr gewandelt, sagt Knöpfle und stellt fest: „Mittlerweile ist es nicht mehr möglich, den massiven Verkehr mit dem wirtschaftlichen und privaten Leben in Einklang zu bringen.“ Doch wenn die Querspange fertiggestellt ist, müsse man dafür sorgen, dass die LKWs, die hier nur durchfahren, draußen bleiben - notfalls mit einem Durchfahrtsverbot, fordert er.

Er sei zwar ein „Mann der Wirtschaft“ und natürlich brauche die Wirtschaft auch den Verkehr und LKWs. Doch die heutige B311 in Erbach soll für diese dann eben tabu sein, so der Wunsch von Knöpfle. Beim Individualverkehr könne man hingegen kaum eingreifen. Hier ist zu hoffen, dass die meisten ganz einfach die Querspange nutzen, weil es den größten Nutzen für sie bringt.

Rückbau der Straße gewünscht

Der HGV-Vorsitzende wünscht sich, dass die Ehinger Straße mit der Öffnung der Querspange zurückgebaut wird. So könnten hier Grünflächen entstehen und Bäume gepflanzt werden. So entstünden auch neue Möglichkeiten fürs Gewerbe. Denn heute sei es beispielsweise für Gastronomen undenkbar angesichts des Verkehrs, Sitzmöglichkeiten im Freien anzubieten.

Es gebe hier heute auch kaum Passanten, denn „Sie können sich zu Stoßzeiten dort nicht unterhalten, weil es so laut ist“, erklärt Knöpfle. Halte man den Verkehr hingegen draußen, werde es auch wieder attraktiver, hier zu bauen. Es könnten Wohn- und Geschäftshäuser entstehen, sagt er. Die Hoffnung ist auch, dass es hier dann mehr Frequenz und somit potenzielle Kunden für Gewerbetreibende gibt, wenn der Durchgangsverkehr verschwindet.

Denkbar sei eine Zukunftswerkstatt mit Bürgerbeteiligung, in deren Rahmen man sich Gedanken darüber machen kann, wie die Zukunft hier gestaltet werden kann, schlägt Knöpfle vor. Für ihn ist klar: Mit der Fertigstellung der Querspange muss sich etwas ändern. LKW hinter LKW, Stoßstange an Stoßstange - dieses Bild soll dann der Vergangenheit angehören.