Erbach feiert drei Tage lang nasses Stadtfest

Die Stadt Erbach ist, in Menschenjahren gerechnet, nun gänzlich erwachsen. Am Wochenende wurde der 21. Stadtgeburtstag gefeiert. „Es war ein schönes, gelungenes Stadtfest ohne Zwischenfälle“, resümiert Sara Siebler von der Stadtverwaltung, wenn auch Regenschauer immer wieder dazwischenfunkten, was den Andrang schätzungsweise auf ein Drittel der sonst üblichen Gästezahl dezimierte. Das dreitägige Fest endete ein paar Stunden eher als geplant. Neu dabei war heuer der türkisch–islamische Kulturverein der Ditip–Gemeinde mit Köfte–Verkauf, was bis zum Sonntagabend als Magnet wirkte, weil das Zelt vor dem Rathaus zudem groß genug, um sich gleich dort zum Sitzen und Essen niederzulassen.

Die Oldtimerausstellung fiel dem Regen zum Opfer. Die Oldtimerbesitzer aus dem Stadtgebiet wussten im Voraus vom Ausfall bei Regen. Aufgrund der Baustelle auf der Erlenbachstraße hätte der traditionelle Oldtimerkorso sowieso nicht stattfinden können. Sehr gut bestückt zeigte sich hingegen der traditionelle Flohmarkt bis zum Kreisel. Selbst mehreren Regengüssen hielten insbesondere Händler mit Pavillons bis zum späten Sonntagnachmittag stand. Auch die Verkäuferin unter dem schützenden Vordach der Stadtbücherei harrte bis zuletzt aus, und es kamen immer noch einzelne Kaufwillige.

Begonnen hatte der dreitägige Stadtgeburtstag am Freitagabend und Samstagvormittag mit bewährten Sportevents. Die „Stadttour“ per Rad oder per Pedes über neun bis 26 Kilometer lockte immerhin „eine überschaubare Gruppe“ an Freizeitsportler an, stellte Sara Siebler fest. „Dem Wetter haben zahlreiche Läufer, Walker und Radfahrer getrotzt.“ Erst pünktlich zum Start der „Stadttour“ hatte das Nass von oben aufgehört, was zu spät war, um noch die Massen zu mobilisieren. Der Erbacher Stadtpokal der aktiven Fußballmannschaften wurde am Samstag ausgetragen. Als Gewinner ging der SV Ringingen hervor.

Am einen wie am anderen Abend versammelten sich Musikliebhaber auf dem eigentlichen Festplatz vor der Bühne, um „Albkracher“, der Queen–Tribute–Band „The Queen Teens“ und schließlich „Notausgang“ zu lauschen und sich dazu körperbetont zu bewegen. „Albkracher“ sind Stammgast, und zu ihrem Auftritt gab es sogar einen Shuttleservice. Die jugendlichen Queen–Anbeter hatten schon im Vorjahr überzeugt und taten dies wieder. Ihnen folgte die auf Polka bis Partymusik eingestellte Gruppe „Notausgang“, die sich auf Abschiedstour befindet. Jeweils versammelte sich eine ordentliche Gruppe an Zuhörern. Bildlich gesprochen, den Notausgang in Richtung Trockenheit mussten die Festbesucher ab 23 Uhr suchen. Vordächer am Festplatz halfen dabei ein wenig.

Am Sonntag zum ökumenischen Gottesdienst bestand wettermäßig Beistand von oben. Abgesagt wurde nachmittags den Ringingern von der Blaskapelle Fortissimo, die zum Festausklang hätten spielen sollen, wodurch das Fest ein paar Stunden eher endete, als ursprünglich geplant. Dazwischen musizierte die Stadtkapelle und konnten noch die jungen und älteren Taekwondo–Kämpfer von „Hipp Kampfkunst“ und das Kindergartenturnen unter Anleitung von Marion Späth und Birgit Zais vor ihrem mitgebrachten Familienanhang und feuchten Biertischgarnituren auftreten. Die Kämpfer ließen die Beine zur Selbstverteidigung und zum Durchschlagen von Holzplatten hochschnellen, und die Turnzwerge präsentierten den „Maja–Tanz“ und die „Quappensamba“ und erhielten jeweils ebenfalls viel Applaus.

Für eine Spielstraße sorgte das Team vom Waldkindergarten. Die örtlichen Vereine kümmerten sich um das leibliche Wohl. Neben Köfte (Fleischküchle türkischer Art) gab es beispielsweise Maultaschen, Paella, „Sulzen“ und Wurstsalat. Beteiligt an der Essensversorgung und teilweise den Auftritten waren beim Stadtfest neben der Ditip–Gemeinde als Neuling der Musikverein, TSV, Handwerker– und Gewerbeverein, Heimat– und Kulturverein, die AWO (Arbeiterwohlfahrt), DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft), und Narrenzunft mit Cocktails und ihre Schlösslespfeifer mit einer Pilsbar. Ein Eiswagen und das „Kleinstadtkiosk am See“ waren dabei. Nicht zuletzt zeichnet die Stadtverwaltung als Veranstalter für das gelungene Fest verantwortlich. Zur Sicherheit waren noch DRK und Feuerwehr anwesend. Abgesagt hatte der Akkordeon Spielring.