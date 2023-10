Erbach baut seinen Hochwasserschutz aus

Drei Bauabschnitte zum Hochwasserschutz sind in Erbach am Erlenbach und der Bahnline vollzogen, nun kommt ein weiterer Abschnitt hinzu. Zwischen „Kaff-Café“ und Sozialstation soll am Bach eine Hochwasserschutz-Spundwand errichtet werden. Drei Meter wird diese Spundwand hoch. Den Auftrag dafür erhält die Biberacher Firma Grüner und Mühlschlegel. Um die Ansicht von der Nordseite her auf die Wand zu verbessern, lässt die Stadt Gabionen errichten, nach dem Vorbild des Hochwasserschutzes in Dellmensingen.

Am Erlenbach muss für das Projekt eine Garage weichen, jedenfalls zur Hälfte, teilte die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage mit. Die Auftragssumme der Firma beläuft sich auf 310.000 Euro. Außerdem schlagen für die Stadt 47.000 Euro an Nebenkosten zu Buche. Grüner und Mühlschlegel hat bereits Erfahrung im Erbacher Hochwasserschutz. Die Firma verwirklichte den Bauabschnitt eins, der von der Bachmühle bis „Auf der Wühre“ reichte. Diese Arbeiten fanden über zwölf Monate statt und konnten im Dezember 2022 vollendet werden. An weiteren Abschnitten kamen in den Jahren 2019 und 2021 die Firmen Mayr am „Kaff-Café“ und Hämmerle an der B 311 und Bahnlinie zum Einsatz.

Die neuerliche Schutzmaßnahme orientiert sich an HQ 100, also einem eigentlich nur hundertjährlich auftretenden Hochwasserereignis. Die Planung ist seit März 2021 rechtskräftig und ein Förderbescheid für den innerörtlichen Hochwasserschutz liegt bei der Stadt Erbach vor. In den Stadthaushalt wurden für die Jahre 2020 bis 2024 zusammen 1,45 Millionen Euro für den Hochwasserschutz eingestellt. Im April 2021 ging ein Bewilligungsbescheid über 662.000 Euro und im April 2022 über 762.000 Euro ein, was Fördersätzen von 56 und knapp 59 Prozent entspricht. Zur Historie: Im November 2019 hatte der Gemeinderat die Verwaltung mit der Planung des Hochwasserschutzes beauftragt. In der Beschlussvorlage wird darauf hingewiesen, dass die Uferwand gesichert werden muss und später ein Geh- und Radweg ausgebaut werden soll. „Der geplante Geh- und Radweg kann derzeit nicht realisiert werden“, wurde betont.